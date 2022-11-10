https://ria.ru/20221110/pomosch-1830636878.html

Зеленский заявил о недостаточной помощи Киеву со стороны мировых лидеров

Зеленский заявил о недостаточной помощи Киеву со стороны мировых лидеров - РИА Новости, 10.11.2022

Зеленский заявил о недостаточной помощи Киеву со стороны мировых лидеров

Владимир Зеленский заявил, что готов все время заниматься только телефонными разговорами с зарубежными лидерами, если это поможет выделению большего объема... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:09

2022-11-10T23:09

2022-11-10T23:09

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

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нато

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов все время заниматься только телефонными разговорами с зарубежными лидерами, если это поможет выделению большего объема военной помощи Украине.Зеленский также заявил, что знает точно, у каких стран есть нужные Украине средства и оружие и в каком количестве. По его мнению, у некоторых стран таких средств даже в избытке. Он также считает выделяемую Киеву военную помощь недостаточной."У нас достаточно средств для обороны? Нет, совсем не думаю, что у нас их достаточно. Достаточно ли сделать сто или тысячу звонков? Возможно, тоже недостаточно. Это не так много. Но я готов сделать тысячу звонков, если каждый мой звонок приведет к большему количеству систем ПВО. Я готов оставаться на телефоне и заниматься только этим", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос журналистки о том, достаточно ли помощи другие страны оказывают Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221110/uroven-1830632594.html

https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830576986.html

украина

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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато