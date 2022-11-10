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Ингушетия отправила около 20 тонн помощи для участников спецоперации
Ингушетия отправила около 20 тонн помощи для участников спецоперации - РИА Новости, 10.11.2022
Ингушетия отправила около 20 тонн помощи для участников спецоперации
Власти Ингушетии в четверг отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:33
2022-11-10T18:33
2022-11-10T18:33
специальная военная операция на украине
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НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии в четверг отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба главы региона."По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, доставят порядка 20 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты, продукты питания, гигиенические наборы, технические устройства, теплую одежду, газовые плиты, тепловые пушки", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства на приобретение гуманитарного груза выделили из Национального фонда развития Ингушетии, помощь в его формировании также оказало министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики."Нашим ребятам, принимающим участие в боевых действиях по защите Родины, сейчас крайне необходима поддержка на любом уровне. Когда ты на передовой, особенно приятно получать посылку из дома", - приводит пресс-служба слова Калиматова.По данным местных властей, с начала специальной военной операции из Ингушетии отправлено уже более 200 тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Ингушетия отправила около 20 тонн помощи для участников спецоперации
Ингушетия отправила около 20 тонн гуманитарной помощи для участников спецоперации
НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии в четверг отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба главы региона.
"По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, доставят порядка 20 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты, продукты питания, гигиенические наборы, технические устройства, теплую одежду, газовые плиты, тепловые пушки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства на приобретение гуманитарного груза выделили из Национального фонда развития Ингушетии, помощь в его формировании также оказало министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики.
"Нашим ребятам, принимающим участие в боевых действиях по защите Родины, сейчас крайне необходима поддержка на любом уровне. Когда ты на передовой, особенно приятно получать посылку из дома", - приводит пресс-служба слова Калиматова.
По данным местных властей, с начала специальной военной операции из Ингушетии отправлено уже более 200 тонн гуманитарной помощи.