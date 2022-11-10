https://ria.ru/20221110/pomosch-1830597479.html

Ингушетия отправила около 20 тонн помощи для участников спецоперации

Ингушетия отправила около 20 тонн помощи для участников спецоперации - РИА Новости, 10.11.2022

Ингушетия отправила около 20 тонн помощи для участников спецоперации

Власти Ингушетии в четверг отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:33

2022-11-10T18:33

2022-11-10T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии в четверг отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба главы региона."По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, доставят порядка 20 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты, продукты питания, гигиенические наборы, технические устройства, теплую одежду, газовые плиты, тепловые пушки", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства на приобретение гуманитарного груза выделили из Национального фонда развития Ингушетии, помощь в его формировании также оказало министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики."Нашим ребятам, принимающим участие в боевых действиях по защите Родины, сейчас крайне необходима поддержка на любом уровне. Когда ты на передовой, особенно приятно получать посылку из дома", - приводит пресс-служба слова Калиматова.По данным местных властей, с начала специальной военной операции из Ингушетии отправлено уже более 200 тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина