https://ria.ru/20221110/pomosch-1830505353.html

СМИ: Рада предложит Белому дому усилить контроль над военной помощью Киеву

СМИ: Рада предложит Белому дому усилить контроль над военной помощью Киеву - РИА Новости, 10.11.2022

СМИ: Рада предложит Белому дому усилить контроль над военной помощью Киеву

Украинский депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев организует визит делегации законодателей в Вашингтон в декабре, в ходе которого... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:29

2022-11-10T14:29

2022-11-10T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир ариев

алексей резников

киев

украина

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинский депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев организует визит делегации законодателей в Вашингтон в декабре, в ходе которого предложит Белому дому усилить контроль над военной помощью Киеву, сообщает газета New York Times.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Позднее Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью".По данным издания, делегация, в которую должны войти представители разных украинских партий, посетит конференцию по вопросам безопасности и попытается устроить встречи с недавно избранными американскими коллегами среди республиканцев и демократов."Арьев заявил, что он предложит Конгрессу США и правительственным ведомствам более серьезную роль в контроле над военной и финансовой помощью Украине, чтобы "снять подозрения... о том, что она непрозрачная", - говорится в сообщении издания.Депутат также отметил, что обеспокоен возможными победами на промежуточных выборах крайне правых и левых кандидатов, которые критично относятся к предоставлению Киеву помощи или выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.

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киев

украина

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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