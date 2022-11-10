СМИ: Рада предложит Белому дому усилить контроль над военной помощью Киеву
NYT: депутат Рады Арьев предложит Белому дому усилить контроль над военной помощью Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинский депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев организует визит делегации законодателей в Вашингтон в декабре, в ходе которого предложит Белому дому усилить контроль над военной помощью Киеву, сообщает газета New York Times.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Позднее Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью".
По данным издания, делегация, в которую должны войти представители разных украинских партий, посетит конференцию по вопросам безопасности и попытается устроить встречи с недавно избранными американскими коллегами среди республиканцев и демократов.
"Арьев заявил, что он предложит Конгрессу США и правительственным ведомствам более серьезную роль в контроле над военной и финансовой помощью Украине, чтобы "снять подозрения... о том, что она непрозрачная", - говорится в сообщении издания.
Депутат также отметил, что обеспокоен возможными победами на промежуточных выборах крайне правых и левых кандидатов, которые критично относятся к предоставлению Киеву помощи или выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.