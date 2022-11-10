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Опрос: жители Польши считают, что власти страны не справляются с проблемами - РИА Новости, 10.11.2022
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Опрос: жители Польши считают, что власти страны не справляются с проблемами
Опрос: жители Польши считают, что власти страны не справляются с проблемами - РИА Новости, 10.11.2022
Опрос: жители Польши считают, что власти страны не справляются с проблемами
Большинство жителей Польши считают, что правительство страны не справляется с текущими проблемами и вызовами, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:14
2022-11-10T14:14
в мире
польша
право и справедливость
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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Большинство жителей Польши считают, что правительство страны не справляется с текущими проблемами и вызовами, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного лабораторией United Surveys.На вопрос "Считаете ли вы, что правительство PiS (правящая в Польше партия "Право и справедливость" – ред.) контролирует текущую политическую и экономическую ситуацию в стране?" в общей сложности 62,5% опрошенных ответили отрицательно.Более трети участников исследования - 33,6% - считают, что правительство контролирует ситуацию. Ответ "Определенно да" выбрали 13,4%. У 3,9% респондентов не оказалось мнения по этому вопросу.Опрос проводился 4-5 ноября 2022 года в группе из тысячи человек смешанным методом — CATI (интервью с респондентом проводится по телефону) и CAWI (онлайн-опрос).
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в мире, польша, право и справедливость
В мире, Польша, Право и справедливость
14:14 10.11.2022
 
Опрос: жители Польши считают, что власти страны не справляются с проблемами

United Surveys: 63% жителей Польши считают, что власти страны не справляются с проблемами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Большинство жителей Польши считают, что правительство страны не справляется с текущими проблемами и вызовами, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного лабораторией United Surveys.
На вопрос "Считаете ли вы, что правительство PiS (правящая в Польше партия "Право и справедливость" – ред.) контролирует текущую политическую и экономическую ситуацию в стране?" в общей сложности 62,5% опрошенных ответили отрицательно.
Более трети участников исследования - 33,6% - считают, что правительство контролирует ситуацию. Ответ "Определенно да" выбрали 13,4%. У 3,9% респондентов не оказалось мнения по этому вопросу.
Опрос проводился 4-5 ноября 2022 года в группе из тысячи человек смешанным методом — CATI (интервью с респондентом проводится по телефону) и CAWI (онлайн-опрос).
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