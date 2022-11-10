https://ria.ru/20221110/polsha-1830498782.html

Опрос: жители Польши считают, что власти страны не справляются с проблемами

Опрос: жители Польши считают, что власти страны не справляются с проблемами - РИА Новости, 10.11.2022

Опрос: жители Польши считают, что власти страны не справляются с проблемами

Большинство жителей Польши считают, что правительство страны не справляется с текущими проблемами и вызовами, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:14

2022-11-10T14:14

2022-11-10T14:14

в мире

польша

право и справедливость

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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Большинство жителей Польши считают, что правительство страны не справляется с текущими проблемами и вызовами, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного лабораторией United Surveys.На вопрос "Считаете ли вы, что правительство PiS (правящая в Польше партия "Право и справедливость" – ред.) контролирует текущую политическую и экономическую ситуацию в стране?" в общей сложности 62,5% опрошенных ответили отрицательно.Более трети участников исследования - 33,6% - считают, что правительство контролирует ситуацию. Ответ "Определенно да" выбрали 13,4%. У 3,9% респондентов не оказалось мнения по этому вопросу.Опрос проводился 4-5 ноября 2022 года в группе из тысячи человек смешанным методом — CATI (интервью с респондентом проводится по телефону) и CAWI (онлайн-опрос).

https://ria.ru/20221110/bezhentsy-1830445296.html

польша

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в мире, польша, право и справедливость