https://ria.ru/20221110/polsha-1830442409.html

Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха

Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха - РИА Новости, 10.11.2022

Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха

Польские власти хотят рассчитаться с посольством России за недавно изъятую базу отдыха под Варшавой, заявил пресс-секретарь Государственных лесов Польши Михал... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:55

2022-11-10T11:55

2022-11-10T11:55

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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польские власти хотят рассчитаться с посольством России за недавно изъятую базу отдыха под Варшавой, заявил пресс-секретарь Государственных лесов Польши Михал Гзовский.Ранее польские власти сообщили об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой. Посольство РФ разбирается в этой ситуации, сообщил ранее РИА Новости посол РФ Сергей Андреев."В конце года Государственные леса будут иметь полную информацию, которая позволит рассчитаться с российской стороной за недвижимость в Скубянке, где функционировала база отдыха посольства России", - цитирует Гзовского агентство РАР.На арендованной посольством с конца 80-х годов прошлого века территории размером около шести гектаров стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. "Эти здания были построены за счет российской стороны. После инвентаризации этих объектов мы узнаем, сколько они стоят, и тогда мы будем компенсировать эти расходы", - сказал представитель Государственных лесов.Он добавил, что также будет проведена инвентаризация деревьев. "Сотрудники Государственных лесов проверят, вырубались ли деревья и сколько", - сказал представитель предприятия. "Мы проверим, какие расходы мы понесли на утилизацию отходов, охрану этого объекта и просроченную арендную плату. К концу года у нас будет полная информация, которая позволит рассчитаться с российской стороной", - заключил Гзовский.При этом российское посольство считает безосновательными заявления польской стороны о расторжении договора аренды базы отдыха. В ранее распространенном сообщении дипмиссии говорится, что посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта сего года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. В посольстве уточнили, что задержка оплаты аренды не является поводом для расторжения договора аренды, так как это не предусмотрено в самом договоре.

https://ria.ru/20221110/fsb-1830379267.html

https://ria.ru/20221103/pamyatnik-1828958163.html

https://ria.ru/20221102/granitsa-1828640883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, польша, варшава, санкции в отношении россии