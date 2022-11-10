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Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха - РИА Новости, 10.11.2022
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Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха
Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха - РИА Новости, 10.11.2022
Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха
Польские власти хотят рассчитаться с посольством России за недавно изъятую базу отдыха под Варшавой, заявил пресс-секретарь Государственных лесов Польши Михал... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:55
2022-11-10T11:55
в мире
россия
польша
варшава
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польские власти хотят рассчитаться с посольством России за недавно изъятую базу отдыха под Варшавой, заявил пресс-секретарь Государственных лесов Польши Михал Гзовский.Ранее польские власти сообщили об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой. Посольство РФ разбирается в этой ситуации, сообщил ранее РИА Новости посол РФ Сергей Андреев."В конце года Государственные леса будут иметь полную информацию, которая позволит рассчитаться с российской стороной за недвижимость в Скубянке, где функционировала база отдыха посольства России", - цитирует Гзовского агентство РАР.На арендованной посольством с конца 80-х годов прошлого века территории размером около шести гектаров стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. "Эти здания были построены за счет российской стороны. После инвентаризации этих объектов мы узнаем, сколько они стоят, и тогда мы будем компенсировать эти расходы", - сказал представитель Государственных лесов.Он добавил, что также будет проведена инвентаризация деревьев. "Сотрудники Государственных лесов проверят, вырубались ли деревья и сколько", - сказал представитель предприятия. "Мы проверим, какие расходы мы понесли на утилизацию отходов, охрану этого объекта и просроченную арендную плату. К концу года у нас будет полная информация, которая позволит рассчитаться с российской стороной", - заключил Гзовский.При этом российское посольство считает безосновательными заявления польской стороны о расторжении договора аренды базы отдыха. В ранее распространенном сообщении дипмиссии говорится, что посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта сего года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. В посольстве уточнили, что задержка оплаты аренды не является поводом для расторжения договора аренды, так как это не предусмотрено в самом договоре.
https://ria.ru/20221110/fsb-1830379267.html
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в мире, россия, польша, варшава, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Польша, Варшава, Санкции в отношении России
11:55 10.11.2022
 
Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха

Власти Польши хотят рассчитаться с посольством России за изъятую базу отдыха под Варшавой

© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польские власти хотят рассчитаться с посольством России за недавно изъятую базу отдыха под Варшавой, заявил пресс-секретарь Государственных лесов Польши Михал Гзовский.
Ранее польские власти сообщили об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой. Посольство РФ разбирается в этой ситуации, сообщил ранее РИА Новости посол РФ Сергей Андреев.
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"В конце года Государственные леса будут иметь полную информацию, которая позволит рассчитаться с российской стороной за недвижимость в Скубянке, где функционировала база отдыха посольства России", - цитирует Гзовского агентство РАР.
На арендованной посольством с конца 80-х годов прошлого века территории размером около шести гектаров стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. "Эти здания были построены за счет российской стороны. После инвентаризации этих объектов мы узнаем, сколько они стоят, и тогда мы будем компенсировать эти расходы", - сказал представитель Государственных лесов.
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Он добавил, что также будет проведена инвентаризация деревьев. "Сотрудники Государственных лесов проверят, вырубались ли деревья и сколько", - сказал представитель предприятия. "Мы проверим, какие расходы мы понесли на утилизацию отходов, охрану этого объекта и просроченную арендную плату. К концу года у нас будет полная информация, которая позволит рассчитаться с российской стороной", - заключил Гзовский.
При этом российское посольство считает безосновательными заявления польской стороны о расторжении договора аренды базы отдыха. В ранее распространенном сообщении дипмиссии говорится, что посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта сего года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. В посольстве уточнили, что задержка оплаты аренды не является поводом для расторжения договора аренды, так как это не предусмотрено в самом договоре.
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