https://ria.ru/20221110/polsha-1830442409.html
Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха
Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха - РИА Новости, 10.11.2022
Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха
Польские власти хотят рассчитаться с посольством России за недавно изъятую базу отдыха под Варшавой, заявил пресс-секретарь Государственных лесов Польши Михал... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:55
2022-11-10T11:55
2022-11-10T11:55
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россия
польша
варшава
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польские власти хотят рассчитаться с посольством России за недавно изъятую базу отдыха под Варшавой, заявил пресс-секретарь Государственных лесов Польши Михал Гзовский.Ранее польские власти сообщили об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой. Посольство РФ разбирается в этой ситуации, сообщил ранее РИА Новости посол РФ Сергей Андреев."В конце года Государственные леса будут иметь полную информацию, которая позволит рассчитаться с российской стороной за недвижимость в Скубянке, где функционировала база отдыха посольства России", - цитирует Гзовского агентство РАР.На арендованной посольством с конца 80-х годов прошлого века территории размером около шести гектаров стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. "Эти здания были построены за счет российской стороны. После инвентаризации этих объектов мы узнаем, сколько они стоят, и тогда мы будем компенсировать эти расходы", - сказал представитель Государственных лесов.Он добавил, что также будет проведена инвентаризация деревьев. "Сотрудники Государственных лесов проверят, вырубались ли деревья и сколько", - сказал представитель предприятия. "Мы проверим, какие расходы мы понесли на утилизацию отходов, охрану этого объекта и просроченную арендную плату. К концу года у нас будет полная информация, которая позволит рассчитаться с российской стороной", - заключил Гзовский.При этом российское посольство считает безосновательными заявления польской стороны о расторжении договора аренды базы отдыха. В ранее распространенном сообщении дипмиссии говорится, что посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта сего года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. В посольстве уточнили, что задержка оплаты аренды не является поводом для расторжения договора аренды, так как это не предусмотрено в самом договоре.
https://ria.ru/20221110/fsb-1830379267.html
https://ria.ru/20221103/pamyatnik-1828958163.html
https://ria.ru/20221102/granitsa-1828640883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, варшава, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Польша, Варшава, Санкции в отношении России
Польские власти предложили посольству России расчет за изъятую базу отдыха
Власти Польши хотят рассчитаться с посольством России за изъятую базу отдыха под Варшавой
ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польские власти хотят рассчитаться с посольством России за недавно изъятую базу отдыха под Варшавой, заявил пресс-секретарь Государственных лесов Польши Михал Гзовский.
Ранее польские власти сообщили об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой. Посольство РФ разбирается в этой ситуации, сообщил ранее РИА Новости посол РФ Сергей Андреев
.
"В конце года Государственные леса будут иметь полную информацию, которая позволит рассчитаться с российской стороной за недвижимость в Скубянке, где функционировала база отдыха посольства России", - цитирует Гзовского агентство РАР.
На арендованной посольством с конца 80-х годов прошлого века территории размером около шести гектаров стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. "Эти здания были построены за счет российской стороны. После инвентаризации этих объектов мы узнаем, сколько они стоят, и тогда мы будем компенсировать эти расходы", - сказал представитель Государственных лесов.
Он добавил, что также будет проведена инвентаризация деревьев. "Сотрудники Государственных лесов проверят, вырубались ли деревья и сколько", - сказал представитель предприятия. "Мы проверим, какие расходы мы понесли на утилизацию отходов, охрану этого объекта и просроченную арендную плату. К концу года у нас будет полная информация, которая позволит рассчитаться с российской стороной", - заключил Гзовский.
При этом российское посольство считает безосновательными заявления польской стороны о расторжении договора аренды базы отдыха. В ранее распространенном сообщении дипмиссии говорится, что посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта сего года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. В посольстве уточнили, что задержка оплаты аренды не является поводом для расторжения договора аренды, так как это не предусмотрено в самом договоре.