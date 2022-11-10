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Польский депутат набросился на Германию из-за России

Польский депутат набросился на Германию из-за России - РИА Новости, 10.11.2022

Польский депутат набросился на Германию из-за России

раскритиковал немецкий бизнес за ведение деятельности в России, передает портал TVP Info. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:59

2022-11-10T00:59

2022-11-10T02:46

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутат от правящей партии Польши "Право и справедливость" Кацпер Плажиньский раскритиковал немецкий бизнес за ведение деятельности в России, передает портал TVP Info."Нельзя рассчитывать на то, что немецкое государство дисциплинирует местный бизнес… Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом", — указал парламентарий.По утверждению Плажиньского, Германия хочет продолжать делать это "вне зависимости от того, сколько придется за это заплатить Украине и всей Европе".При этом "порядочные страны", такие как Польша, должны найти способ противостоять этому, заявил он. "Германия поступает плохо, потом иногда извиняется за это, но она не хочет брать на себя реальную ответственность за свои действия", — также пожаловался депутат.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: были заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Как отмечал президент Владимир Путин, уходящие западные компании продают бизнес за доллар своему менеджменту и "на ухо шепчут", что скоро вернутся.

https://ria.ru/20221103/sanktsii-1828929772.html

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в мире, россия, германия, польша