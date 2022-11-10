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СМИ: в Ирландии для поимки украинца с арбалетом пришлось привлечь спецназ
СМИ: в Ирландии для поимки украинца с арбалетом пришлось привлечь спецназ - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: в Ирландии для поимки украинца с арбалетом пришлось привлечь спецназ
Беженец с Украины предстал перед судом в Ирландии после того, как его задержал спецназ, сообщает местный портал Donegallive. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T04:51
2022-11-10T04:51
2022-11-10T09:03
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украина
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Беженец с Украины предстал перед судом в Ирландии после того, как его задержал спецназ, сообщает местный портал Donegallive.По информации издания, 65-летнего Александра Погожего арестовали в городе Глентис на севере страны после некого "инцидента" в отеле, где он проживал по правительственной программе по размещению беженцев. Подробности произошедшего не раскрываются, но известно, что для задержания украинца потребовалась "крупная операция" полицейского спецназа.Погожего обвиняют во владении незарегистрированным арбалетом, а также в краже синего велосипеда. На суд, как пишет Donegallive, он пришел в шлепанцах и спортивном костюме, на голове у него было несколько ран, залепленных пластырями. Судебное заседание переводили украинцу на русский язык.Сторона обвинения не стала возражать против освобождения Погожего под залог в тысячу евро, а рассмотрение дела в окружном суде отложили до января — до получения указаний от генпрокурора.Сейчас в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.
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в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
04:51 10.11.2022 (обновлено: 09:03 10.11.2022)
СМИ: в Ирландии для поимки украинца с арбалетом пришлось привлечь спецназ
Donegallive: украинский беженец предстал перед судом в Ирландии за хранение арбалета
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Беженец с Украины предстал перед судом в Ирландии после того, как его задержал спецназ, сообщает
местный портал Donegallive.
По информации издания, 65-летнего Александра Погожего арестовали в городе Глентис на севере страны после некого "инцидента" в отеле, где он проживал по правительственной программе по размещению беженцев. Подробности произошедшего не раскрываются, но известно, что для задержания украинца потребовалась "крупная операция" полицейского спецназа.
Погожего обвиняют во владении незарегистрированным арбалетом, а также в краже синего велосипеда. На суд, как пишет Donegallive, он пришел в шлепанцах и спортивном костюме, на голове у него было несколько ран, залепленных пластырями. Судебное заседание переводили украинцу на русский язык.
Сторона обвинения не стала возражать против освобождения Погожего под залог в тысячу евро, а рассмотрение дела в окружном суде отложили до января — до получения указаний от генпрокурора.
Сейчас в Ирландии
проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.