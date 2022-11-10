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Подполье Николаева назвало адреса, где СБУ прячется от российских ударов - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/podpole-1830389006.html
Подполье Николаева назвало адреса, где СБУ прячется от российских ударов
Подполье Николаева назвало адреса, где СБУ прячется от российских ударов - РИА Новости, 10.11.2022
Подполье Николаева назвало адреса, где СБУ прячется от российских ударов
Пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, куда переместились сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы не... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T04:06
2022-11-10T09:58
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир путин
николаев (украина)
служба безопасности украины
россия
украина
вооруженные силы рф
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 ноя — РИА Новости. Пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, куда переместились сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы не попасть под российские ракетные удары, а также где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики, рассказал РИА Новости один из активистов подполья, впервые обозначив при этом свою личность.Активист на видео выступает с закрытым капюшоном лицом, он уже несколько раз передавал агентству видеоролики с рассказами о ситуации в городе. На этот раз подпольщик впервые дал понять, кем он является, назвав себя исполнителем ряда известных в Николаеве и на Украине акций против украинского нацизма и в поддержку России."Испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет. Мы собрали всю информацию об их сборищах, и частью из них поделюсь… На улице Адмиральская, дом 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А, находится "наружка" (подразделение СБУ по наружному наблюдению. — Прим. ред.) — бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается. Корабелов, 2А, — там находится гараж. Не сильно секретное здание, но если туда попадет ракета, то будет, конечно, проблематично без машин похищать людей", — сказал собеседник агентства.Он также показал фотографии этих зданий, взятые в том числе из Google-карт, по которым легко определяется адрес строений.Объекты управления силовых структур и критической инфраструктуры становятся целями российских ударов, которые российские военные начали наносить с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Неоднократно удары наносились и по объектам в Николаеве.Кроме того, по словам активиста, подпольщики выяснили место, где записывает видео для своих соцсетей глава обладминистрации."Мне шепнули, что он снимает свои видосы в Центре занятости на улице Никольской, 68, со стороны (улицы. — Прим. ред.) Шнеерсона. А возле ЖК "Адмирал" паркует свой транспорт", — добавил он.Подпольщик также рассказал, что имеет непосредственное отношение к нашумевшему в Николаеве поджогу автомобиля главы николаевской парторганизации "Национальный корпус" Дениса Янтаря, которое произошло в июле 2020 года. Сам Янтарь получил известность после спора с Владимиром Зеленским в октябре 2019 года, когда тот, оправдываясь за договоренности о разведении войск в Донбассе, сказал "я же не лох какой-то".Кроме того, активист сообщил, что в июле 2015 года повесил флаг Новороссии на телевышке , о чем писали украинские СМИ, а в июле 2021 года разместил на одном из городских путепроводов плакат "Да, мы один народ" после того, как президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", а затем прокомментировал ее в телеинтервью."Надеюсь, эсбэушники, вы меня узнали. Мое имя — Саботаж", — заключил подпольщик.
https://ria.ru/20221025/sbu-1826596337.html
https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826418072.html
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Член пророссийского подполья Николаева перечислил адреса, где скрываются сотрудники СБУ
Пророссийское подполье Николаева выяснило несколько не известных ранее адресов, куда переместились из официальных мест дислокации сотрудники местного управления СБУ, чтобы не попасть под российские ракетные удары, а также где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает видеоролики, рассказал РИА Новости один из активистов подполья, обозначив при этом впервые свою личность
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владимир зеленский, владимир путин, николаев (украина), служба безопасности украины, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Николаев (Украина), Служба безопасности Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
04:06 10.11.2022 (обновлено: 09:58 10.11.2022)
 
Подполье Николаева назвало адреса, где СБУ прячется от российских ударов

Подполье в Николаеве предоставило адреса, где СБУ прячется от российских ударов

Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 ноя — РИА Новости. Пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, куда переместились сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы не попасть под российские ракетные удары, а также где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики, рассказал РИА Новости один из активистов подполья, впервые обозначив при этом свою личность.
Активист на видео выступает с закрытым капюшоном лицом, он уже несколько раз передавал агентству видеоролики с рассказами о ситуации в городе. На этот раз подпольщик впервые дал понять, кем он является, назвав себя исполнителем ряда известных в Николаеве и на Украине акций против украинского нацизма и в поддержку России.
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"Испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет. Мы собрали всю информацию об их сборищах, и частью из них поделюсь… На улице Адмиральская, дом 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А, находится "наружка" (подразделение СБУ по наружному наблюдению. — Прим. ред.) — бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается. Корабелов, 2А, — там находится гараж. Не сильно секретное здание, но если туда попадет ракета, то будет, конечно, проблематично без машин похищать людей", — сказал собеседник агентства.
Он также показал фотографии этих зданий, взятые в том числе из Google-карт, по которым легко определяется адрес строений.
Объекты управления силовых структур и критической инфраструктуры становятся целями российских ударов, которые российские военные начали наносить с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Неоднократно удары наносились и по объектам в Николаеве.
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Кроме того, по словам активиста, подпольщики выяснили место, где записывает видео для своих соцсетей глава обладминистрации.
"Мне шепнули, что он снимает свои видосы в Центре занятости на улице Никольской, 68, со стороны (улицы. — Прим. ред.) Шнеерсона. А возле ЖК "Адмирал" паркует свой транспорт", — добавил он.
Подпольщик также рассказал, что имеет непосредственное отношение к нашумевшему в Николаеве поджогу автомобиля главы николаевской парторганизации "Национальный корпус" Дениса Янтаря, которое произошло в июле 2020 года. Сам Янтарь получил известность после спора с Владимиром Зеленским в октябре 2019 года, когда тот, оправдываясь за договоренности о разведении войск в Донбассе, сказал "я же не лох какой-то".
Кроме того, активист сообщил, что в июле 2015 года повесил флаг Новороссии на телевышке , о чем писали украинские СМИ, а в июле 2021 года разместил на одном из городских путепроводов плакат "Да, мы один народ" после того, как президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", а затем прокомментировал ее в телеинтервью.
"Надеюсь, эсбэушники, вы меня узнали. Мое имя — Саботаж", — заключил подпольщик.
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