https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830576986.html

Сунак обсудил с Зеленским поддержку Украины и предоставление тысячи ракет

Сунак обсудил с Зеленским поддержку Украины и предоставление тысячи ракет - РИА Новости, 10.11.2022

Сунак обсудил с Зеленским поддержку Украины и предоставление тысячи ракет

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским в четверг, стороны обсудили продолжение поддержки Киева Лондоном, в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:30

2022-11-10T17:30

2022-11-10T17:31

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским в четверг, стороны обсудили продолжение поддержки Киева Лондоном, в том числе предоставление одной тысячи новых ракет, сообщает Даунинг-стрит."Он подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять дальнейшую поддержку, в том числе еще тысячу ракет земля-воздух и более 25 тысяч комплектов для военнослужащих для экстремально холодной зимы", - говорится в заявлении офиса британского премьера.Отмечается, что перед саммитом G20 Сунак и Зеленский "обсудили важность продолжения координируемой поддержки Украины".Зеленский в Twitter заявил, что в ходе разговора с Сунаком они также выступили за продление "продуктовой сделки"."Мы обсудили многогранную оборонную поддержку Украины и помощь для преодоления зимнего периода", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221107/sovet-1829554057.html

https://ria.ru/20221110/postavki-1830384162.html

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в мире, владимир зеленский, риши сунак, сергей лавров, украина, россия, великобритания, нато, большая двадцатка