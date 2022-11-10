https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830414880.html

Путин поручил Минфину определить объемы дополнительной поддержки регионов

Путин поручил Минфину определить объемы дополнительной поддержки регионов - РИА Новости, 10.11.2022

Путин поручил Минфину определить объемы дополнительной поддержки регионов

Президент России Владимир Путин поручил Минфину определить необходимые объемы дополнительной поддержки регионов РФ, в том числе где введен средний уровень... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:13

2022-11-10T10:13

2022-11-10T10:23

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину определить необходимые объемы дополнительной поддержки регионов РФ, в том числе где введен средний уровень реагирования, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минфину России совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, в том числе в которых введен средний уровень реагирования, за счет ассигнований федерального бюджета", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - до 14 ноября.

https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830416475.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика