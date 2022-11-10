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Путин поручил Минфину определить объемы дополнительной поддержки регионов
Путин поручил Минфину определить объемы дополнительной поддержки регионов - РИА Новости, 10.11.2022
Путин поручил Минфину определить объемы дополнительной поддержки регионов
Президент России Владимир Путин поручил Минфину определить необходимые объемы дополнительной поддержки регионов РФ, в том числе где введен средний уровень... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:13
2022-11-10T10:13
2022-11-10T10:23
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину определить необходимые объемы дополнительной поддержки регионов РФ, в том числе где введен средний уровень реагирования, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минфину России совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, в том числе в которых введен средний уровень реагирования, за счет ассигнований федерального бюджета", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - до 14 ноября.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Путин, Экономика
10:13 10.11.2022 (обновлено: 10:23 10.11.2022)
Путин поручил Минфину определить объемы дополнительной поддержки регионов
Путин поручил Минфину определить объемы поддержки регионов со средним уровнем реагирования