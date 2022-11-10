https://ria.ru/20221110/ploschadka-1830606937.html

Fesco изучает вопрос размещения площадки в Набережных Челнах

Fesco изучает вопрос размещения площадки в Набережных Челнах - РИА Новости, 10.11.2022

Fesco изучает вопрос размещения площадки в Набережных Челнах

Транспортная компания Fesco изучает возможность размещения своей площадки в Набережных Челнах, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:11

2022-11-10T19:11

2022-11-10T19:11

республика татарстан

экономика

коммерческая недвижимость

фарид абдулганиев

набережные челны

владивосток

поволжье

fesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150149/98/1501499835_777:0:2877:1181_1920x0_80_0_0_597c11e35f36bb13cf63fdad19778d2c.jpg

КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Транспортная компания Fesco изучает возможность размещения своей площадки в Набережных Челнах, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана.В четверг в Набережных Челнах прошла рабочая встреча мэра города Наиля Магдеева с делегацией компании FESCO, которую возглавил генеральный директор ООО "ТГ-Терминал" Максим Страхов. Также во встрече принял участие уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев."На встрече был рассмотрен вопрос сотрудничества в области развития транспортно-логистической инфраструктуры контейнерных перевозок", - говорится в сообщении.Страхов отметил, что площадки, которые расположены в Набережных Челнах, представляют для компании большой интерес.Абдулганиев напомнил, что в сентябре в рамках Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о намерениях между группой Fesco и правительством Татарстана по развитию контейнерных перевозок. Тогда же из порта Владивосток был запущен первый контейнерный поезд сервиса Fesco Kazan Shuttle. Регулярный сервис связал предприятия Поволжья с рынками стран Юго-Восточной Азии."Активное развитие сотрудничества компании Fesco с Татарстаном демонстрирует максимальную заинтересованность сторон в реализации потенциала республики как ключевого центра транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков в регионе Среднего Поволжья", - подчеркнул Абдулганиев.

набережные челны

владивосток

поволжье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, коммерческая недвижимость, фарид абдулганиев, набережные челны, владивосток, поволжье, fesco