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Fesco изучает вопрос размещения площадки в Набережных Челнах
Fesco изучает вопрос размещения площадки в Набережных Челнах - РИА Новости, 10.11.2022
Fesco изучает вопрос размещения площадки в Набережных Челнах
Транспортная компания Fesco изучает возможность размещения своей площадки в Набережных Челнах, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:11
2022-11-10T19:11
2022-11-10T19:11
республика татарстан
экономика
коммерческая недвижимость
фарид абдулганиев
набережные челны
владивосток
поволжье
fesco
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КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Транспортная компания Fesco изучает возможность размещения своей площадки в Набережных Челнах, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана.В четверг в Набережных Челнах прошла рабочая встреча мэра города Наиля Магдеева с делегацией компании FESCO, которую возглавил генеральный директор ООО "ТГ-Терминал" Максим Страхов. Также во встрече принял участие уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев."На встрече был рассмотрен вопрос сотрудничества в области развития транспортно-логистической инфраструктуры контейнерных перевозок", - говорится в сообщении.Страхов отметил, что площадки, которые расположены в Набережных Челнах, представляют для компании большой интерес.Абдулганиев напомнил, что в сентябре в рамках Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о намерениях между группой Fesco и правительством Татарстана по развитию контейнерных перевозок. Тогда же из порта Владивосток был запущен первый контейнерный поезд сервиса Fesco Kazan Shuttle. Регулярный сервис связал предприятия Поволжья с рынками стран Юго-Восточной Азии."Активное развитие сотрудничества компании Fesco с Татарстаном демонстрирует максимальную заинтересованность сторон в реализации потенциала республики как ключевого центра транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков в регионе Среднего Поволжья", - подчеркнул Абдулганиев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, коммерческая недвижимость, фарид абдулганиев, набережные челны, владивосток, поволжье, fesco
Республика Татарстан, Экономика, Коммерческая недвижимость, Фарид Абдулганиев, Набережные Челны, Владивосток, Поволжье, FESCO
КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Транспортная компания Fesco изучает возможность размещения своей площадки в Набережных Челнах, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана.
В четверг в Набережных Челнах прошла рабочая встреча мэра города Наиля Магдеева с делегацией компании FESCO, которую возглавил генеральный директор ООО "ТГ-Терминал" Максим Страхов. Также во встрече принял участие уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев
.
"На встрече был рассмотрен вопрос сотрудничества в области развития транспортно-логистической инфраструктуры контейнерных перевозок", - говорится в сообщении.
Страхов отметил, что площадки, которые расположены в Набережных Челнах, представляют для компании большой интерес.
Абдулганиев напомнил, что в сентябре в рамках Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о намерениях между группой Fesco и правительством Татарстана по развитию контейнерных перевозок. Тогда же из порта Владивосток
был запущен первый контейнерный поезд сервиса Fesco Kazan Shuttle. Регулярный сервис связал предприятия Поволжья
с рынками стран Юго-Восточной Азии
.
"Активное развитие сотрудничества компании Fesco с Татарстаном демонстрирует максимальную заинтересованность сторон в реализации потенциала республики как ключевого центра транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков в регионе Среднего Поволжья", - подчеркнул Абдулганиев.