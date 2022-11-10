Рейтинг@Mail.ru
Российский дипломат заявил о гуманном обращении с пленными солдатами ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/plennye-1830461017.html
Российский дипломат заявил о гуманном обращении с пленными солдатами ВСУ
Российский дипломат заявил о гуманном обращении с пленными солдатами ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
Российский дипломат заявил о гуманном обращении с пленными солдатами ВСУ
Пленным украинским военнослужащим гарантируется гуманное обращение, а российское министерство обороны уделяет большое внимание ознакомлению российских военных с РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:36
2022-11-10T12:38
константин гаврилов
россия
вена
вооруженные силы украины
обсе
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767665633_0:222:3077:1952_1920x0_80_0_0_7c3d33b125f1a2b1469fc56b46b37423.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пленным украинским военнослужащим гарантируется гуманное обращение, а российское министерство обороны уделяет большое внимание ознакомлению российских военных с правом вооружённых конфликтов и контролирует его выполнение, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Пленным военнослужащим ВСУ гарантируется гуманное обращение в соответствии с положениями Женевской конвенции. Ещё до появления Кодекса поведения в вооружённых силах нашей страны моральные принципы ведения боевых действий, обращения с пленными и гражданскими лицами повсеместно доводились до личного состава, а отход от них жёстко карался", - заявил Гаврилов, выступая в Вене на 1028-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Текст его выступления опубликовал сайт МИД РФ.Он отдельно подчеркнул, что, будучи участником Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, Россия серьёзно подходит к добросовестному соблюдению этих краеугольных документов международного гуманитарного права."Министерство обороны России и другие силовые структуры уделяют большое внимание вопросам ознакомления личного состава вооруженных сил с правом вооружённых конфликтов и контролю за неукоснительным его выполнением. Так, военнослужащие и сотрудники профильных учреждений проходят курсы по специальным образовательным программам и методическим материалам... На регулярной основе проводятся курсы повышения квалификации, семинары и конференции, в том числе совместно с международными организациями, такими как Международный Комитет Красного Креста", - заверил представитель РФ.
https://ria.ru/20220629/naemnik-1799113173.html
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767665633_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_055f77306f12dbc78341f5cf4e53b6db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин гаврилов, россия, вена, вооруженные силы украины, обсе, в мире
Константин Гаврилов, Россия, Вена, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, В мире, Специальная военная операция на Украине
12:36 10.11.2022 (обновлено: 12:38 10.11.2022)
 
Российский дипломат заявил о гуманном обращении с пленными солдатами ВСУ

Представитель России Гаврилов: пленным военнослужащим ВСУ гарантируется гуманное обращение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с символикой ОБСЕ в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пленным украинским военнослужащим гарантируется гуманное обращение, а российское министерство обороны уделяет большое внимание ознакомлению российских военных с правом вооружённых конфликтов и контролирует его выполнение, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Пленным военнослужащим ВСУ гарантируется гуманное обращение в соответствии с положениями Женевской конвенции. Ещё до появления Кодекса поведения в вооружённых силах нашей страны моральные принципы ведения боевых действий, обращения с пленными и гражданскими лицами повсеместно доводились до личного состава, а отход от них жёстко карался", - заявил Гаврилов, выступая в Вене на 1028-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Текст его выступления опубликовал сайт МИД РФ.
Он отдельно подчеркнул, что, будучи участником Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, Россия серьёзно подходит к добросовестному соблюдению этих краеугольных документов международного гуманитарного права.
"Министерство обороны России и другие силовые структуры уделяют большое внимание вопросам ознакомления личного состава вооруженных сил с правом вооружённых конфликтов и контролю за неукоснительным его выполнением. Так, военнослужащие и сотрудники профильных учреждений проходят курсы по специальным образовательным программам и методическим материалам... На регулярной основе проводятся курсы повышения квалификации, семинары и конференции, в том числе совместно с международными организациями, такими как Международный Комитет Красного Креста", - заверил представитель РФ.
Автобус со сдавшимися в плен военнослужащими - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 20:27Специальная военная операция на Украине
Пленный американский наемник рассказал, что с ним обращались гуманно
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантин ГавриловРоссияВенаВооруженные силы УкраиныОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала