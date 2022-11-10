https://ria.ru/20221110/plennye-1830461017.html

Российский дипломат заявил о гуманном обращении с пленными солдатами ВСУ

Российский дипломат заявил о гуманном обращении с пленными солдатами ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022

Российский дипломат заявил о гуманном обращении с пленными солдатами ВСУ

Пленным украинским военнослужащим гарантируется гуманное обращение, а российское министерство обороны уделяет большое внимание ознакомлению российских военных с РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:36

2022-11-10T12:36

2022-11-10T12:38

константин гаврилов

россия

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вооруженные силы украины

обсе

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пленным украинским военнослужащим гарантируется гуманное обращение, а российское министерство обороны уделяет большое внимание ознакомлению российских военных с правом вооружённых конфликтов и контролирует его выполнение, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Пленным военнослужащим ВСУ гарантируется гуманное обращение в соответствии с положениями Женевской конвенции. Ещё до появления Кодекса поведения в вооружённых силах нашей страны моральные принципы ведения боевых действий, обращения с пленными и гражданскими лицами повсеместно доводились до личного состава, а отход от них жёстко карался", - заявил Гаврилов, выступая в Вене на 1028-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Текст его выступления опубликовал сайт МИД РФ.Он отдельно подчеркнул, что, будучи участником Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, Россия серьёзно подходит к добросовестному соблюдению этих краеугольных документов международного гуманитарного права."Министерство обороны России и другие силовые структуры уделяют большое внимание вопросам ознакомления личного состава вооруженных сил с правом вооружённых конфликтов и контролю за неукоснительным его выполнением. Так, военнослужащие и сотрудники профильных учреждений проходят курсы по специальным образовательным программам и методическим материалам... На регулярной основе проводятся курсы повышения квалификации, семинары и конференции, в том числе совместно с международными организациями, такими как Международный Комитет Красного Креста", - заверил представитель РФ.

https://ria.ru/20220629/naemnik-1799113173.html

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константин гаврилов, россия, вена, вооруженные силы украины, обсе, в мире