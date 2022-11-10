https://ria.ru/20221110/pinocchio-1830439886.html

Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо" - РИА Новости, 10.11.2022

Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо". Ролик опубликован на YoTube-канале Netflix. РИА Новости, 10.11.2022

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2022-11-10T12:11

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо". Ролик опубликован на YoTube-канале Netflix. В нем показано, как деревянный мальчик сбегает от своего отца, выступает в театре кукол и сталкивается с агрессией в мире взрослых. Ребенок пытается найти свой путь в жизни и учится выражать любовь.Анимационная лента основана на сказке Карло Коллоди. События в версии Дель Торо разворачиваются в Италии, при этом постановщик перенес их в 1930-ые годы. Персонажей озвучили Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Финн Вулфхард и другие. Релиз запланирован на 9 декабря.

https://ria.ru/20221107/babyyoda-1829632297.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, гильермо дель торо гомес, юэн макгрегор, кейт бланшетт, тильда суинтон, италия, netflix