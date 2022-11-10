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Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо" - РИА Новости, 10.11.2022
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Культура
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Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо" - РИА Новости, 10.11.2022
Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо". Ролик опубликован на YoTube-канале Netflix. РИА Новости, 10.11.2022
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо". Ролик опубликован на YoTube-канале Netflix. В нем показано, как деревянный мальчик сбегает от своего отца, выступает в театре кукол и сталкивается с агрессией в мире взрослых. Ребенок пытается найти свой путь в жизни и учится выражать любовь.Анимационная лента основана на сказке Карло Коллоди. События в версии Дель Торо разворачиваются в Италии, при этом постановщик перенес их в 1930-ые годы. Персонажей озвучили Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Финн Вулфхард и другие. Релиз запланирован на 9 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, гильермо дель торо гомес, юэн макгрегор, кейт бланшетт, тильда суинтон, италия, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Гильермо дель Торо Гомес, Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Италия, Netflix
12:11 10.11.2022
 
Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Netflix представил трейлер анимационного фильма "Пиноккио Гильермо дель Торо"

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо". Ролик опубликован на YoTube-канале Netflix.
В нем показано, как деревянный мальчик сбегает от своего отца, выступает в театре кукол и сталкивается с агрессией в мире взрослых. Ребенок пытается найти свой путь в жизни и учится выражать любовь.
Анимационная лента основана на сказке Карло Коллоди. События в версии Дель Торо разворачиваются в Италии, при этом постановщик перенес их в 1930-ые годы.
Персонажей озвучили Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Финн Вулфхард и другие.
Релиз запланирован на 9 декабря.
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