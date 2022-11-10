https://ria.ru/20221110/pinocchio-1830439886.html
Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо" - РИА Новости, 10.11.2022
Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо". Ролик опубликован на YoTube-канале Netflix. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:11
2022-11-10T12:11
2022-11-10T12:11
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо". Ролик опубликован на YoTube-канале Netflix. В нем показано, как деревянный мальчик сбегает от своего отца, выступает в театре кукол и сталкивается с агрессией в мире взрослых. Ребенок пытается найти свой путь в жизни и учится выражать любовь.Анимационная лента основана на сказке Карло Коллоди. События в версии Дель Торо разворачиваются в Италии, при этом постановщик перенес их в 1930-ые годы. Персонажей озвучили Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Финн Вулфхард и другие. Релиз запланирован на 9 декабря.
https://ria.ru/20221107/babyyoda-1829632297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, гильермо дель торо гомес, юэн макгрегор, кейт бланшетт, тильда суинтон, италия, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Гильермо дель Торо Гомес, Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Италия, Netflix
Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Netflix представил трейлер анимационного фильма "Пиноккио Гильермо дель Торо"
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер мрачной сказки "Пиноккио Гильермо дель Торо". Ролик опубликован на YoTube-канале Netflix.
В нем показано, как деревянный мальчик сбегает от своего отца, выступает в театре кукол и сталкивается с агрессией в мире взрослых. Ребенок пытается найти свой путь в жизни и учится выражать любовь.
Анимационная лента основана на сказке Карло Коллоди. События в версии Дель Торо разворачиваются в Италии, при этом постановщик перенес их в 1930-ые годы.
Персонажей озвучили Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Финн Вулфхард и другие.
Релиз запланирован на 9 декабря.