https://ria.ru/20221110/peskov-1830510681.html
Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов
Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов - РИА Новости, 10.11.2022
Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов
Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:43
2022-11-10T14:43
2022-11-10T14:58
политика
россия
андрей белоусов
большая двадцатка
индонезия
таиланд
атэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588392969_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c474601bcb0b3babc0e723c7631cdddd.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию, а Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Не будет Путин и принимать личное участие в саммите АТЭС."Да, будет Белоусов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Саммит Группы двадцати (G20) состоится на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что согласие лично прибыть на остров поступило от 17 глав государств и правительств, и выражал надежду на приезд Путина.Проведение форума АТЭС запланировано в Бангкоке на 18-19 ноября.
https://ria.ru/20221109/sammity-1830189525.html
россия
индонезия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588392969_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_48a5bda1f291d9fede1385e24e86923c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, андрей белоусов, большая двадцатка, индонезия, таиланд, атэс
Политика, Россия, Андрей Белоусов, Большая двадцатка, Индонезия, Таиланд, АТЭС
14:43 10.11.2022 (обновлено: 14:58 10.11.2022)
Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов
Песков: российскую делегацию на АТЭС возглавит первый вице-премьер Белоусов