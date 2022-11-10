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Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов - РИА Новости, 10.11.2022
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Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов
Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов - РИА Новости, 10.11.2022
Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов
Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:43
2022-11-10T14:58
политика
россия
андрей белоусов
большая двадцатка
индонезия
таиланд
атэс
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию, а Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Не будет Путин и принимать личное участие в саммите АТЭС."Да, будет Белоусов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Саммит Группы двадцати (G20) состоится на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что согласие лично прибыть на остров поступило от 17 глав государств и правительств, и выражал надежду на приезд Путина.Проведение форума АТЭС запланировано в Бангкоке на 18-19 ноября.
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политика, россия, андрей белоусов, большая двадцатка, индонезия, таиланд, атэс
Политика, Россия, Андрей Белоусов, Большая двадцатка, Индонезия, Таиланд, АТЭС
14:43 10.11.2022 (обновлено: 14:58 10.11.2022)
 
Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов

Песков: российскую делегацию на АТЭС возглавит первый вице-премьер Белоусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию, а Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Не будет Путин и принимать личное участие в саммите АТЭС.
"Да, будет Белоусов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Саммит Группы двадцати (G20) состоится на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что согласие лично прибыть на остров поступило от 17 глав государств и правительств, и выражал надежду на приезд Путина.
Проведение форума АТЭС запланировано в Бангкоке на 18-19 ноября.
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 12:34
В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС
 
ПолитикаРоссияАндрей БелоусовБольшая двадцаткаИндонезияТаиландАТЭС
 
 
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