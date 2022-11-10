https://ria.ru/20221110/peskov-1830510681.html

Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов

Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов - РИА Новости, 10.11.2022

Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов

Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:43

2022-11-10T14:43

2022-11-10T14:58

политика

россия

андрей белоусов

большая двадцатка

индонезия

таиланд

атэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588392969_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c474601bcb0b3babc0e723c7631cdddd.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию, а Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Не будет Путин и принимать личное участие в саммите АТЭС."Да, будет Белоусов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Саммит Группы двадцати (G20) состоится на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что согласие лично прибыть на остров поступило от 17 глав государств и правительств, и выражал надежду на приезд Путина.Проведение форума АТЭС запланировано в Бангкоке на 18-19 ноября.

https://ria.ru/20221109/sammity-1830189525.html

россия

индонезия

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, андрей белоусов, большая двадцатка, индонезия, таиланд, атэс