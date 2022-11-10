23:35 10.11.2022 (обновлено: 23:39 10.11.2022)
Госдеп США призвал Россию "делом" показать готовность к переговорам
В Госдепе США призвали Россию "делом" показать готовность к переговорам с Украиной
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. США видят у Украины готовность к мирным переговорам и хотели бы, чтобы Россия подкрепила делами аналогичные заявления, которые эпизодически звучат с ее стороны, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Украинцы дали понять, что эта война завершится за столом переговоров. Русские иногда озвучивают те же самые настроения. К сожалению, мы видим, что у русских такие настроения идут параллельно с жестокой агрессией против украинского народа, наращиванием ударов по украинской инфраструктуре, складам продовольствия, системам водоснабжения и канализации", - заявил он на брифинге для СМИ.
Прайс призвал Москву продемонстрировать "не только словом, но и делом" свою готовность к переговорам. "То, что мир очень, очень ясно слышит от наших украинских партнеров. А они готовы и хотят сесть и взаимодействовать", - сказал он.
Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.