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Госдеп США призвал Россию "делом" показать готовность к переговорам - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/peregovory-1830638719.html
Госдеп США призвал Россию "делом" показать готовность к переговорам
Госдеп США призвал Россию "делом" показать готовность к переговорам - РИА Новости, 10.11.2022
Госдеп США призвал Россию "делом" показать готовность к переговорам
США видят у Украины готовность к мирным переговорам и хотели бы, чтобы Россия подкрепила делами аналогичные заявления, которые эпизодически звучат с ее стороны, РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:35
2022-11-10T23:39
специальная военная операция на украине
нед прайс
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
киев
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. США видят у Украины готовность к мирным переговорам и хотели бы, чтобы Россия подкрепила делами аналогичные заявления, которые эпизодически звучат с ее стороны, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс призвал Москву продемонстрировать "не только словом, но и делом" свою готовность к переговорам. "То, что мир очень, очень ясно слышит от наших украинских партнеров. А они готовы и хотят сесть и взаимодействовать", - сказал он.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
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нед прайс, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, киев, в мире, государственный департамент сша, оон, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Нед Прайс, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, В мире, Государственный департамент США, ООН, Совет национальной безопасности и обороны Украины
23:35 10.11.2022 (обновлено: 23:39 10.11.2022)
 
Госдеп США призвал Россию "делом" показать готовность к переговорам

В Госдепе США призвали Россию "делом" показать готовность к переговорам с Украиной

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. США видят у Украины готовность к мирным переговорам и хотели бы, чтобы Россия подкрепила делами аналогичные заявления, которые эпизодически звучат с ее стороны, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Украинцы дали понять, что эта война завершится за столом переговоров. Русские иногда озвучивают те же самые настроения. К сожалению, мы видим, что у русских такие настроения идут параллельно с жестокой агрессией против украинского народа, наращиванием ударов по украинской инфраструктуре, складам продовольствия, системам водоснабжения и канализации", - заявил он на брифинге для СМИ.
Прайс призвал Москву продемонстрировать "не только словом, но и делом" свою готовность к переговорам. "То, что мир очень, очень ясно слышит от наших украинских партнеров. А они готовы и хотят сесть и взаимодействовать", - сказал он.
Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 23:11Специальная военная операция на Украине
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп
 
Специальная военная операция на УкраинеНед ПрайсВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевВ миреГосударственный департамент СШАООНСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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