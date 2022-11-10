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Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/peregovory-1830636736.html
Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией
Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-10T23:09
2022-11-11T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
андрей руденко
россия
украина
киев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN."Я не закрывал дверь (для переговоров. — Прим. ред.). Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру", — сказал он.В последние дни западные СМИ пишут, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. После этих сообщений Зеленский назвал условия для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержания открытыми каналов коммуникаций двух стран.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас возможности его продолжать нет, поскольку в Киеве кодифицировали непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
https://ria.ru/20221110/rossiya-1830591387.html
https://ria.ru/20221110/zelenskiy-1830611747.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, андрей руденко, россия, украина, киев, оон, совет национальной безопасности и обороны украины, джейк салливан, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Руденко, Россия, Украина, Киев, ООН, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Джейк Салливан, США
23:09 10.11.2022 (обновлено: 10:35 11.11.2022)
 
Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг свой отказ от переговоров с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.
"Я не закрывал дверь (для переговоров. — Прим. ред.). Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру", — сказал он.
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 18:10
В Европе призвали договориться с Россией о "разделе" Украины
В последние дни западные СМИ пишут, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. После этих сообщений Зеленский назвал условия для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержания открытыми каналов коммуникаций двух стран.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас возможности его продолжать нет, поскольку в Киеве кодифицировали непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 19:42
Американский полковник раскрыл тайную договоренность Зеленского с США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАндрей РуденкоРоссияУкраинаКиевООНСовет национальной безопасности и обороны УкраиныДжейк СалливанСША
 
 
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