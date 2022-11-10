https://ria.ru/20221110/peregovory-1830636736.html

Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией

Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией - РИА Новости, 11.11.2022

Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-10T23:09

2022-11-10T23:09

2022-11-11T10:35

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN."Я не закрывал дверь (для переговоров. — Прим. ред.). Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру", — сказал он.В последние дни западные СМИ пишут, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. После этих сообщений Зеленский назвал условия для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержания открытыми каналов коммуникаций двух стран.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас возможности его продолжать нет, поскольку в Киеве кодифицировали непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.

https://ria.ru/20221110/rossiya-1830591387.html

https://ria.ru/20221110/zelenskiy-1830611747.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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