https://ria.ru/20221110/pavlovka-1830637614.html

Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления

Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления - РИА Новости, 10.11.2022

Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов отметил, что взятие... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:20

2022-11-10T23:20

2022-11-10T23:20

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов отметил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Павловка в районе Угледара в ДНР на 90% освобождена от украинских боевиков."Я отмечу, что Павловка – очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств", - сказал Алаудинов РИА Новости.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, апты алаудинов, денис пушилин