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Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/pavlovka-1830637614.html
Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления
Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления - РИА Новости, 10.11.2022
Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов отметил, что взятие... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:20
2022-11-10T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов отметил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Павловка в районе Угледара в ДНР на 90% освобождена от украинских боевиков."Я отмечу, что Павловка – очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств", - сказал Алаудинов РИА Новости.
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в мире, апты алаудинов, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Денис Пушилин
23:20 10.11.2022
 
Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления

Замкомандующего НМ ЛНР Алаудинов: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления

Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов отметил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Павловка в районе Угледара в ДНР на 90% освобождена от украинских боевиков.
"Я отмечу, что Павловка – очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств", - сказал Алаудинов РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновДенис Пушилин
 
 
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