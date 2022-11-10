https://ria.ru/20221110/pavlovka-1830637614.html
Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления
Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления - РИА Новости, 10.11.2022
Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов отметил, что взятие... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:20
2022-11-10T23:20
2022-11-10T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов отметил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Павловка в районе Угледара в ДНР на 90% освобождена от украинских боевиков."Я отмечу, что Павловка – очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств", - сказал Алаудинов РИА Новости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, апты алаудинов, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Денис Пушилин
Замкомандующего НМ ЛНР: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления
Замкомандующего НМ ЛНР Алаудинов: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления