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В Гатчине установят памятник расстрелянным нацистами мирным жителям - РИА Новости, 10.11.2022
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В Гатчине установят памятник расстрелянным нацистами мирным жителям
В Гатчине установят памятник расстрелянным нацистами мирным жителям - РИА Новости, 10.11.2022
В Гатчине установят памятник расстрелянным нацистами мирным жителям
Памятный знак на месте массового захоронения жертв нацистов в годы Великой Отечественной войны установят в Гатчине Ленинградской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:12
2022-11-10T18:12
общество
ленинградская область
гатчина
госдума рф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Памятный знак на месте массового захоронения жертв нацистов в годы Великой Отечественной войны установят в Гатчине Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."В парке Сильвия в Гатчине установят памятный знак мирным жителям, расстрелянным фашистами в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Отмечается, что с инициативой установки памятного знака к заместителю председателя правительства Ленинградской области – председателю комитета по сохранению культурного наследия Владимиру Цою обратилась депутат Госдумы Ольга Занко."Поисковики подняли останки 132 человек, среди них ― военнопленные, гражданские, женщины и дети. Было найдено много личных вещей: расчески, зеркальце, одежда и обувь. Все найденное поисковиками стало частью доказательной базы на "суде памяти" о признании факта геноцида мирных жителей Ленинградской области в годы войны. Наш святой долг — сохранить память обо всех невинно убитых", — сказала Занко, слова которой приводятся в сообщении.Памятный знак установят в 180 метрах от Сильвийских ворот, где поисковиками была обнаружена траншея с останками мирных граждан, расстрелянных во время немецко-фашисткой оккупации Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.Он будет открыт в дни работы Международного научно-практического форума "Без срока давности", который пройдет в Гатчине 20-23 ноября.Ленинградский областной суд 10 октября признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона. В ходе судебного заседания установлено, что в период с 1941 года по 1944 год на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии – Вооруженных Силах СССР, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками создан лагерь "Дулаг-154", в котором содержались мирное население и военнопленные. В лагере был жесткий режим содержания, лица привлекались к тяжелому физическому труду, их морили голодом. Ежедневно в лагере погибали порядка 150 человек, всего – около 80 тысяч человек. По результатам изучения имеющихся архивных документов также подтверждено, что систематическому истреблению подвергались больные и инвалиды.
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общество, ленинградская область, гатчина, госдума рф, россия
Общество, Ленинградская область, Гатчина, Госдума РФ, Россия
18:12 10.11.2022
 
В Гатчине установят памятник расстрелянным нацистами мирным жителям

Памятный знак мирным жителям, расстрелянным нацистами в годы войны, установят в Гатчине

© Фото : Поисковый отряд "Искра"/ВКонтактеРаскопки на территории парка Сильвия в Гатчине
Раскопки на территории парка Сильвия в Гатчине - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Поисковый отряд "Искра"/ВКонтакте
Раскопки на территории парка Сильвия в Гатчине . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Памятный знак на месте массового захоронения жертв нацистов в годы Великой Отечественной войны установят в Гатчине Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"В парке Сильвия в Гатчине установят памятный знак мирным жителям, расстрелянным фашистами в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с инициативой установки памятного знака к заместителю председателя правительства Ленинградской области – председателю комитета по сохранению культурного наследия Владимиру Цою обратилась депутат Госдумы Ольга Занко.
"Поисковики подняли останки 132 человек, среди них ― военнопленные, гражданские, женщины и дети. Было найдено много личных вещей: расчески, зеркальце, одежда и обувь. Все найденное поисковиками стало частью доказательной базы на "суде памяти" о признании факта геноцида мирных жителей Ленинградской области в годы войны. Наш святой долг — сохранить память обо всех невинно убитых", — сказала Занко, слова которой приводятся в сообщении.
Памятный знак установят в 180 метрах от Сильвийских ворот, где поисковиками была обнаружена траншея с останками мирных граждан, расстрелянных во время немецко-фашисткой оккупации Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.
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Он будет открыт в дни работы Международного научно-практического форума "Без срока давности", который пройдет в Гатчине 20-23 ноября.
Ленинградский областной суд 10 октября признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона. В ходе судебного заседания установлено, что в период с 1941 года по 1944 год на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии – Вооруженных Силах СССР, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.
На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками создан лагерь "Дулаг-154", в котором содержались мирное население и военнопленные. В лагере был жесткий режим содержания, лица привлекались к тяжелому физическому труду, их морили голодом. Ежедневно в лагере погибали порядка 150 человек, всего – около 80 тысяч человек. По результатам изучения имеющихся архивных документов также подтверждено, что систематическому истреблению подвергались больные и инвалиды.
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