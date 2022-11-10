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В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину

В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину - РИА Новости, 10.11.2022

В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину

Памятник классику русской литературы Александру Пушкину осквернили в Одессе, сообщает в четверг местное издание "Думская". РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:18

2022-11-10T16:18

2022-11-10T16:18

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Памятник классику русской литературы Александру Пушкину осквернили в Одессе, сообщает в четверг местное издание "Думская".Ранее вандалы осквернили в Одессе памятник русскому полководцу Александру Суворову, написав на нем "ты следующий", так они намекали, что монумент, по их мнению, должен быть демонтирован, сообщало местное издание "Одесская жизнь".Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук во вторник заявил, что памятник Екатерине II в Одессе в ближайшее время будет демонтирован. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр пушкин, екатерина ii, александр бастрыкин, одесса, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)