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Белый дом раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/paket-1830623299.html
Белый дом раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине
Белый дом раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 10.11.2022
Белый дом раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине
Новый пакет американской военной помощи для Украины будет включать системы противовоздушной обороны, заявил советник президента США по национальной безопасности РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:04
2022-11-10T23:10
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи для Украины будет включать системы противовоздушной обороны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.По словам представителя Белого дома, переданная Вашингтоном военная техника будет иметь "критически важное значение" в борьбе против беспилотников.В Пентагоне уточнили, что в новый пакет помощи на 400 миллионов долларов войдут 100 бронемашин, около 400 гранатометов, ракеты для ЗРК HAWK, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов, стрелковое оружие, снаряжение для расчистки препятствий, а также защитное снаряжение для холодной погоды.Как сообщалось на прошлой неделе, США создают в Германии штаб для поставок оружия Украине. Новая организация будет заниматься контролем над передачей вооружений Киеву в долгосрочной перспективе.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На фоне российской специальной операции по защите ДНР и ЛНР Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830607555.html
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сша, украина, в мире, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Джейк Салливан
21:04 10.11.2022 (обновлено: 23:10 10.11.2022)
 
Белый дом раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине

Советник Байдена Салливан: новая помощь Украине включает ПВО Avenger с ракетами Stringer

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи для Украины будет включать системы противовоздушной обороны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Сегодня США объявят о выделении еще одного пакета помощи Украине в сфере безопасности, что включает важные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger", — сказал он на спецбрифинге.

По словам представителя Белого дома, переданная Вашингтоном военная техника будет иметь "критически важное значение" в борьбе против беспилотников.
В Пентагоне уточнили, что в новый пакет помощи на 400 миллионов долларов войдут 100 бронемашин, около 400 гранатометов, ракеты для ЗРК HAWK, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов, стрелковое оружие, снаряжение для расчистки препятствий, а также защитное снаряжение для холодной погоды.
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С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На фоне российской специальной операции по защите ДНР и ЛНР Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреДжейк Салливан
 
 
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