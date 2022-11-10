21:04 10.11.2022 (обновлено: 23:10 10.11.2022)
Белый дом раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине
Советник Байдена Салливан: новая помощь Украине включает ПВО Avenger с ракетами Stringer
Белый дом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи для Украины будет включать системы противовоздушной обороны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Сегодня США объявят о выделении еще одного пакета помощи Украине в сфере безопасности, что включает важные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger", — сказал он на спецбрифинге.
По словам представителя Белого дома, переданная Вашингтоном военная техника будет иметь "критически важное значение" в борьбе против беспилотников.
В Пентагоне уточнили, что в новый пакет помощи на 400 миллионов долларов войдут 100 бронемашин, около 400 гранатометов, ракеты для ЗРК HAWK, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов, стрелковое оружие, снаряжение для расчистки препятствий, а также защитное снаряжение для холодной погоды.
Как сообщалось на прошлой неделе, США создают в Германии штаб для поставок оружия Украине. Новая организация будет заниматься контролем над передачей вооружений Киеву в долгосрочной перспективе.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На фоне российской специальной операции по защите ДНР и ЛНР Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.