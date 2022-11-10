https://ria.ru/20221110/otstavka-1830620822.html

Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста

Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста - РИА Новости, 10.11.2022

Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов требует отставки министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко, заявил депутат-коммунист Константин Старыш. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:48

2022-11-10T20:48

2022-11-10T20:48

в мире

сергей литвиненко

майя санду

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов требует отставки министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко, заявил депутат-коммунист Константин Старыш.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появилась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что Литвиненко критикует вице-премьера Андрея Спыну, обсуждает прокуроров и судей, "сливает" журналистам информацию на коллег. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром."После случившегося министр юстиции должен подать в отставку. Мы призываем, чтобы он прислушался к своей совести и покинул пост. Он назвал фейком выявленную переписку, в которой он дает прямые указания чиновникам, в том числе как обойти конкурсы на назначения главы антикоррупционной прокуратуры, других серьезных должностей в области юстиции. Господин Литвиненко, прекратите прикрываться модными словечками, всем все понятно. Это чистая правда", - сказал Старыш в парламенте во время пресс-подхода.Депутат обратил внимание, что информация, которая появилась в открытом доступе, в том числе о фабрикации уголовного дела против генпрокурора Александра Стояногло, должна стать предметом уголовного дела.Коллеги Старыша отметили на этом же брифинге, что Блок коммунистов и социалистов выдвинет простой вотум протеста в отношении Литвиненко.

https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830562178.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей литвиненко, майя санду, молдавия