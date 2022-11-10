https://ria.ru/20221110/otstavka-1830620822.html
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста - РИА Новости, 10.11.2022
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста
Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов требует отставки министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко, заявил депутат-коммунист Константин Старыш. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:48
2022-11-10T20:48
2022-11-10T20:48
в мире
сергей литвиненко
майя санду
молдавия
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов требует отставки министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко, заявил депутат-коммунист Константин Старыш.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появилась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что Литвиненко критикует вице-премьера Андрея Спыну, обсуждает прокуроров и судей, "сливает" журналистам информацию на коллег. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром."После случившегося министр юстиции должен подать в отставку. Мы призываем, чтобы он прислушался к своей совести и покинул пост. Он назвал фейком выявленную переписку, в которой он дает прямые указания чиновникам, в том числе как обойти конкурсы на назначения главы антикоррупционной прокуратуры, других серьезных должностей в области юстиции. Господин Литвиненко, прекратите прикрываться модными словечками, всем все понятно. Это чистая правда", - сказал Старыш в парламенте во время пресс-подхода.Депутат обратил внимание, что информация, которая появилась в открытом доступе, в том числе о фабрикации уголовного дела против генпрокурора Александра Стояногло, должна стать предметом уголовного дела.Коллеги Старыша отметили на этом же брифинге, что Блок коммунистов и социалистов выдвинет простой вотум протеста в отношении Литвиненко.
https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830562178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей литвиненко, майя санду, молдавия
В мире, Сергей Литвиненко, Майя Санду, Молдавия
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста
Депутат Старыш: оппозиция в Молдавии требует отставки министра юстиции Литвиненко
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов требует отставки министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко, заявил депутат-коммунист Константин Старыш.
Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду
. В нем постоянно появилась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что Литвиненко критикует вице-премьера Андрея Спыну, обсуждает прокуроров и судей, "сливает" журналистам информацию на коллег. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром.
"После случившегося министр юстиции должен подать в отставку. Мы призываем, чтобы он прислушался к своей совести и покинул пост. Он назвал фейком выявленную переписку, в которой он дает прямые указания чиновникам, в том числе как обойти конкурсы на назначения главы антикоррупционной прокуратуры, других серьезных должностей в области юстиции. Господин Литвиненко, прекратите прикрываться модными словечками, всем все понятно. Это чистая правда", - сказал Старыш в парламенте во время пресс-подхода.
Депутат обратил внимание, что информация, которая появилась в открытом доступе, в том числе о фабрикации уголовного дела против генпрокурора Александра Стояногло, должна стать предметом уголовного дела.
Коллеги Старыша отметили на этом же брифинге, что Блок коммунистов и социалистов выдвинет простой вотум протеста в отношении Литвиненко.