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Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста - РИА Новости, 10.11.2022
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Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста - РИА Новости, 10.11.2022
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста
Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов требует отставки министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко, заявил депутат-коммунист Константин Старыш. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:48
2022-11-10T20:48
в мире
сергей литвиненко
майя санду
молдавия
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов требует отставки министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко, заявил депутат-коммунист Константин Старыш.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появилась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что Литвиненко критикует вице-премьера Андрея Спыну, обсуждает прокуроров и судей, "сливает" журналистам информацию на коллег. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром."После случившегося министр юстиции должен подать в отставку. Мы призываем, чтобы он прислушался к своей совести и покинул пост. Он назвал фейком выявленную переписку, в которой он дает прямые указания чиновникам, в том числе как обойти конкурсы на назначения главы антикоррупционной прокуратуры, других серьезных должностей в области юстиции. Господин Литвиненко, прекратите прикрываться модными словечками, всем все понятно. Это чистая правда", - сказал Старыш в парламенте во время пресс-подхода.Депутат обратил внимание, что информация, которая появилась в открытом доступе, в том числе о фабрикации уголовного дела против генпрокурора Александра Стояногло, должна стать предметом уголовного дела.Коллеги Старыша отметили на этом же брифинге, что Блок коммунистов и социалистов выдвинет простой вотум протеста в отношении Литвиненко.
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в мире, сергей литвиненко, майя санду, молдавия
В мире, Сергей Литвиненко, Майя Санду, Молдавия
20:48 10.11.2022
 
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минюста

Депутат Старыш: оппозиция в Молдавии требует отставки министра юстиции Литвиненко

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов требует отставки министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко, заявил депутат-коммунист Константин Старыш.
Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появилась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что Литвиненко критикует вице-премьера Андрея Спыну, обсуждает прокуроров и судей, "сливает" журналистам информацию на коллег. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром.
"После случившегося министр юстиции должен подать в отставку. Мы призываем, чтобы он прислушался к своей совести и покинул пост. Он назвал фейком выявленную переписку, в которой он дает прямые указания чиновникам, в том числе как обойти конкурсы на назначения главы антикоррупционной прокуратуры, других серьезных должностей в области юстиции. Господин Литвиненко, прекратите прикрываться модными словечками, всем все понятно. Это чистая правда", - сказал Старыш в парламенте во время пресс-подхода.
Депутат обратил внимание, что информация, которая появилась в открытом доступе, в том числе о фабрикации уголовного дела против генпрокурора Александра Стояногло, должна стать предметом уголовного дела.
Коллеги Старыша отметили на этом же брифинге, что Блок коммунистов и социалистов выдвинет простой вотум протеста в отношении Литвиненко.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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В миреСергей ЛитвиненкоМайя СандуМолдавия
 
 
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