https://ria.ru/20221110/otkrytie-1830451397.html

Костин анонсировал скорое завершение сделки по покупке банка "Открытие"

Костин анонсировал скорое завершение сделки по покупке банка "Открытие" - РИА Новости, 10.11.2022

Костин анонсировал скорое завершение сделки по покупке банка "Открытие"

Сделка по продаже банка "Открытие" будет завершена до конца года, стороны переговоров - Банк России и ВТБ - сильно продвинулись, в ближайшее время стоит ждать... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:17

2022-11-10T12:17

2022-11-10T13:45

экономика

втб

андрей костин (банкир)

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сделка по продаже банка "Открытие" будет завершена до конца года, стороны переговоров - Банк России и ВТБ - сильно продвинулись, в ближайшее время стоит ждать новостей, заявил глава ВТБ Андрей Костин.При этом бренд "Открытие", по его словам, просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ."Будет завершена до конца этого года... Центральный банк и банк ВТБ - два участника этой сделки - оба считают, что сделка будет завершена до конца этого года. Мы сильно продвинулись, надеюсь, что в ближайшее время будут новости по этому вопросу", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях форума Finopolis, отвечая на вопрос о сделке по вхождению "Открытия" в группу ВТБ.Он отметил, что переговоры сейчас находятся практически в заключительной стадии. "Я думаю, что это дело дней, а не недель даже, когда мы окончательно согласуем все параметры", - подчеркнул глава ВТБ.Отвечая на вопрос, должен ли бренд "Открытие" сохраниться после вхождения в группу ВТБ, Костин сказал: "Нет, мы считаем, что банк просуществует еще год-полтора, а потом его бренд исчезнет... Будет единый ВТБ".Позже глава ВТБ сказал журналистам, что на оценку стоимости "Открытия" понадобится еще несколько дней. "Стоимость сейчас не уточню, еще нужно несколько дней. У нас есть подход к пониманию стоимости у обеих сторон. Сейчас оценка должна пройти СРО, тогда она станет официальной оценкой. Но в принципе, понимание у нас по цене есть с Центральным банком, и все другие вопросы в принципе уже отрегулированы", - рассказал он.По его словам, в периметр сделки войдут страховая компания, пенсионные фонды. "Все, что есть на балансе, то и пойдет", - сказал Костин. "Можно сказать, что сделка на сносях", - добавил он.Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее в четверг заявила, что ЦБ не намерен продлевать срок продажи "Открытия" банку ВТБ и уверен, что продажа состоится в этом году.Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221110/ipoteka-1830456872.html

https://ria.ru/20221107/vtb-1829719045.html

https://ria.ru/20221109/vtb-1830163483.html

https://ria.ru/20221110/vtb-1830428614.html

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экономика, втб, андрей костин (банкир), россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, эльвира набиуллина