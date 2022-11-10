https://ria.ru/20221110/otkrytie-1830451397.html
Костин анонсировал скорое завершение сделки по покупке банка "Открытие"
Костин анонсировал скорое завершение сделки по покупке банка "Открытие" - РИА Новости, 10.11.2022
Костин анонсировал скорое завершение сделки по покупке банка "Открытие"
Сделка по продаже банка "Открытие" будет завершена до конца года, стороны переговоров - Банк России и ВТБ - сильно продвинулись, в ближайшее время стоит ждать... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:17
2022-11-10T12:17
2022-11-10T13:45
экономика
втб
андрей костин (банкир)
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568902191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b28eb20c5db30e84e52716888fef12c3.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сделка по продаже банка "Открытие" будет завершена до конца года, стороны переговоров - Банк России и ВТБ - сильно продвинулись, в ближайшее время стоит ждать новостей, заявил глава ВТБ Андрей Костин.При этом бренд "Открытие", по его словам, просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ."Будет завершена до конца этого года... Центральный банк и банк ВТБ - два участника этой сделки - оба считают, что сделка будет завершена до конца этого года. Мы сильно продвинулись, надеюсь, что в ближайшее время будут новости по этому вопросу", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях форума Finopolis, отвечая на вопрос о сделке по вхождению "Открытия" в группу ВТБ.Он отметил, что переговоры сейчас находятся практически в заключительной стадии. "Я думаю, что это дело дней, а не недель даже, когда мы окончательно согласуем все параметры", - подчеркнул глава ВТБ.Отвечая на вопрос, должен ли бренд "Открытие" сохраниться после вхождения в группу ВТБ, Костин сказал: "Нет, мы считаем, что банк просуществует еще год-полтора, а потом его бренд исчезнет... Будет единый ВТБ".Позже глава ВТБ сказал журналистам, что на оценку стоимости "Открытия" понадобится еще несколько дней. "Стоимость сейчас не уточню, еще нужно несколько дней. У нас есть подход к пониманию стоимости у обеих сторон. Сейчас оценка должна пройти СРО, тогда она станет официальной оценкой. Но в принципе, понимание у нас по цене есть с Центральным банком, и все другие вопросы в принципе уже отрегулированы", - рассказал он.По его словам, в периметр сделки войдут страховая компания, пенсионные фонды. "Все, что есть на балансе, то и пойдет", - сказал Костин. "Можно сказать, что сделка на сносях", - добавил он.Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее в четверг заявила, что ЦБ не намерен продлевать срок продажи "Открытия" банку ВТБ и уверен, что продажа состоится в этом году.Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.
https://ria.ru/20221110/ipoteka-1830456872.html
https://ria.ru/20221107/vtb-1829719045.html
https://ria.ru/20221109/vtb-1830163483.html
https://ria.ru/20221110/vtb-1830428614.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568902191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee5219fbbec34fe03c9fa3a08f785113.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, втб, андрей костин (банкир), россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, эльвира набиуллина
Экономика, ВТБ, Андрей Костин (банкир), Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Эльвира Набиуллина
12:17 10.11.2022 (обновлено: 13:45 10.11.2022)
Костин анонсировал скорое завершение сделки по покупке банка "Открытие"
Глава ВТБ Костин сообщил, что сделку по покупке банка "Открытие" завершат до конца года
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Сделка по продаже банка "Открытие" будет завершена до конца года, стороны переговоров - Банк России и ВТБ - сильно продвинулись, в ближайшее время стоит ждать новостей, заявил
глава ВТБ Андрей Костин.
При этом бренд "Открытие", по его словам, просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ.
"Будет завершена до конца этого года... Центральный банк и банк ВТБ - два участника этой сделки - оба считают, что сделка будет завершена до конца этого года. Мы сильно продвинулись, надеюсь, что в ближайшее время будут новости по этому вопросу", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях форума Finopolis, отвечая на вопрос о сделке по вхождению "Открытия" в группу ВТБ.
Он отметил, что переговоры сейчас находятся практически в заключительной стадии. "Я думаю, что это дело дней, а не недель даже, когда мы окончательно согласуем все параметры", - подчеркнул глава ВТБ.
Отвечая на вопрос, должен ли бренд "Открытие" сохраниться после вхождения в группу ВТБ, Костин сказал: "Нет, мы считаем, что банк просуществует еще год-полтора, а потом его бренд исчезнет... Будет единый ВТБ".
Позже глава ВТБ сказал журналистам, что на оценку стоимости "Открытия" понадобится еще несколько дней. "Стоимость сейчас не уточню, еще нужно несколько дней. У нас есть подход к пониманию стоимости у обеих сторон. Сейчас оценка должна пройти СРО, тогда она станет официальной оценкой. Но в принципе, понимание у нас по цене есть с Центральным банком, и все другие вопросы в принципе уже отрегулированы", - рассказал он.
По его словам, в периметр сделки войдут страховая компания, пенсионные фонды. "Все, что есть на балансе, то и пойдет", - сказал Костин. "Можно сказать, что сделка на сносях", - добавил он.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина
ранее в четверг заявила, что ЦБ
не намерен продлевать срок продажи "Открытия" банку ВТБ и уверен, что продажа состоится в этом году.
Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ
внесло в Госдуму
проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.