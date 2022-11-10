https://ria.ru/20221110/otdykh-1830429889.html

В Тульской области создали новую зону отдыха

В Тульской области создали новую зону отдыха - РИА Новости, 10.11.2022

В Тульской области создали новую зону отдыха

Новое общественное пространство "АкваДон", проект создания которого стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:12

2022-11-10T11:12

2022-11-10T11:27

тульская область

алексей дюмин

донской

отдых

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830426917_0:57:1800:1070_1920x0_80_0_0_880750180e5a0127c93df3f60a411cf3.jpg

ТУЛА, 10 ноя – РИА Новости. Новое общественное пространство "АкваДон", проект создания которого стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах, открылось в городе Донском Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По его словам, пространство состоит из семи зон, включая открытый бассейн, пруд со сценой, детские площадки, место для отдыха с беседками. В спортивной зоне можно заниматься пляжным волейболом или воркаутом. Чтобы люди могли проводить время в "АкваДоне" в любую погоду, там построили закрытые беседки. На внебюджетные средства рядом с новой зоной отдыха планируется открыть ресторан и скейт-парк.Как напомнили в пресс-службе, горожане активно обсуждали проект, участвовали в его доработке. Например, именно по их инициативе были установлены детская площадка в виде корабля, интерактивный фонтан и сцена, а в оформление объектов добавили изображение фламинго."Реализация этого проекта – отличный пример эффективного взаимодействия власти и неравнодушных граждан. Благодаря таким инициативным гражданам, как вы, регион преображается. Это правильный, ответственный подход – когда люди участвуют в жизни родного края, предлагают идеи, а власть их слышит и реализует", – цитируют в пресс-службе слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который посетил новую зону отдыха в Донском.Глава региона выразил уверенность, что "АкваДон" станет для горожан любимым местом отдыха.

https://ria.ru/20221018/mashiny-1824793804.html

донской

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, донской, отдых, новости - туризм