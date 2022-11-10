https://ria.ru/20221110/oruzhie-1830639436.html

Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины

Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины - РИА Новости, 10.11.2022

Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины

Стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран против России дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:47

2022-11-10T23:47

2022-11-10T23:52

специальная военная операция на украине

владимир джабаров

жозеп боррель

украина

россия

киев

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран против России дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза. По его словам, ЕС должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с НАТО, но и с партнерами, в частности с Украиной, Молдавией и Балканами."Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России. Он уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того, чтобы принудить нашу страну к мирным переговорам на условиях, продиктованных Вашингтоном и НАТО", - написал Джабаров в своем Telegram-канале."Значит у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками", - добавил он.Джабаров отметил, что без поставок западного оружия и боеприпасов, а они идут на Украину нескончаемым потоком, Киев потерпит сокрушительно поражение. "Причем очень быстро", - считает политик.

https://ria.ru/20221110/zelenskiy-1830611747.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир джабаров, жозеп боррель, украина, россия, киев, евросоюз, нато, совет федерации рф