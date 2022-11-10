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Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/oruzhie-1830639436.html
Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины
Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины - РИА Новости, 10.11.2022
Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины
Стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран против России дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:47
2022-11-10T23:52
специальная военная операция на украине
владимир джабаров
жозеп боррель
украина
россия
киев
евросоюз
нато
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран против России дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза. По его словам, ЕС должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с НАТО, но и с партнерами, в частности с Украиной, Молдавией и Балканами."Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России. Он уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того, чтобы принудить нашу страну к мирным переговорам на условиях, продиктованных Вашингтоном и НАТО", - написал Джабаров в своем Telegram-канале."Значит у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками", - добавил он.Джабаров отметил, что без поставок западного оружия и боеприпасов, а они идут на Украину нескончаемым потоком, Киев потерпит сокрушительно поражение. "Причем очень быстро", - считает политик.
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владимир джабаров, жозеп боррель, украина, россия, киев, евросоюз, нато, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Джабаров, Жозеп Боррель, Украина, Россия, Киев, Евросоюз, НАТО, Совет Федерации РФ
23:47 10.11.2022 (обновлено: 23:52 10.11.2022)
 
Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины

Сенатор Джабаров заявил об основаниях для уничтожения Москвой транспортной логистики Киева

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран против России дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза. По его словам, ЕС должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с НАТО, но и с партнерами, в частности с Украиной, Молдавией и Балканами.
"Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России. Он уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того, чтобы принудить нашу страну к мирным переговорам на условиях, продиктованных Вашингтоном и НАТО", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
"Значит у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками", - добавил он.
Джабаров отметил, что без поставок западного оружия и боеприпасов, а они идут на Украину нескончаемым потоком, Киев потерпит сокрушительно поражение. "Причем очень быстро", - считает политик.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ДжабаровЖозеп БоррельУкраинаРоссияКиевЕвросоюзНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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