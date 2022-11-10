https://ria.ru/20221110/operatsiya-1830390464.html
Врачи провели операцию по извлечению боеприпаса из груди военного
Врачи провели операцию по извлечению боеприпаса из груди военного - РИА Новости, 10.11.2022
Врачи провели операцию по извлечению боеприпаса из груди военного
Хирурги из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка извлекли из груди бойца, получившего ранение во время спецоперации, неразорвавшийся РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T05:14
2022-11-10T05:14
2022-11-10T15:28
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Хирурги из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка извлекли из груди бойца, получившего ранение во время спецоперации, неразорвавшийся боеприпас, рассказали в Минобороны.Уникальную операцию провели на базе районной поликлиники в Белгородской области. У пациента выявили проникающее ранение грудной клетки, а исследование показало, что чудом не разорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника, между аортой и нижней полой веной, вблизи сердца."Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству", — пояснили в Минобороны.По словам самого раненого, он даже не понял, что случилось: во время боя он почувствовал удар в край бронежилета, сознание не потерял и продолжал двигаться. Сейчас пациент находится на лечении и реабилитации в Москве.
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Операция в бронежилетах, или Как из пациента извлекали неразорвавшийся боеприпас
Российские врачи провели уникальную операцию – надев бронежилеты, они извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас, сообщили в Минобороны. Спасенный пациент говорит о них так: "Вот настоящие герои".
2022-11-10T05:14
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здоровье - общество, россия, москва
Здоровье - Общество, Россия, Москва
05:14 10.11.2022 (обновлено: 15:28 10.11.2022)
Врачи провели операцию по извлечению боеприпаса из груди военного
Минобороны: хирурги ЦВКГ извлекли из груди российского солдата неразорвавшийся боеприпас
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Хирурги из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка извлекли из груди бойца, получившего ранение во время спецоперации, неразорвавшийся боеприпас, рассказали в Минобороны.
Уникальную операцию провели на базе районной поликлиники в Белгородской области. У пациента выявили проникающее ранение грудной клетки, а исследование показало, что чудом не разорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника, между аортой и нижней полой веной, вблизи сердца.
"Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству", — пояснили в Минобороны.
По словам самого раненого, он даже не понял, что случилось: во время боя он почувствовал удар в край бронежилета, сознание не потерял и продолжал двигаться. Сейчас пациент находится на лечении и реабилитации в Москве
.