https://ria.ru/20221110/operatsiya-1830390464.html

Врачи провели операцию по извлечению боеприпаса из груди военного

Врачи провели операцию по извлечению боеприпаса из груди военного - РИА Новости, 10.11.2022

Врачи провели операцию по извлечению боеприпаса из груди военного

Хирурги из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка извлекли из груди бойца, получившего ранение во время спецоперации, неразорвавшийся РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T05:14

2022-11-10T05:14

2022-11-10T15:28

здоровье - общество

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830410837_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8510eefe60760ab6cacd7d1ea634efd9.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Хирурги из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка извлекли из груди бойца, получившего ранение во время спецоперации, неразорвавшийся боеприпас, рассказали в Минобороны.Уникальную операцию провели на базе районной поликлиники в Белгородской области. У пациента выявили проникающее ранение грудной клетки, а исследование показало, что чудом не разорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника, между аортой и нижней полой веной, вблизи сердца."Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству", — пояснили в Минобороны.По словам самого раненого, он даже не понял, что случилось: во время боя он почувствовал удар в край бронежилета, сознание не потерял и продолжал двигаться. Сейчас пациент находится на лечении и реабилитации в Москве.

https://ria.ru/20221101/dvfu-1828300504.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Операция в бронежилетах, или Как из пациента извлекали неразорвавшийся боеприпас Российские врачи провели уникальную операцию – надев бронежилеты, они извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас, сообщили в Минобороны. Спасенный пациент говорит о них так: "Вот настоящие герои". 2022-11-10T05:14 true PT1M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, москва