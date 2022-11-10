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Генконсул Украины в Милане призвал "Ла Скала" отменить оперу Мусоргского

Генконсул Украины в Милане призвал "Ла Скала" отменить оперу Мусоргского - РИА Новости, 10.11.2022

Генконсул Украины в Милане призвал "Ла Скала" отменить оперу Мусоргского

Генконсул Украины в Милане Андрей Картыш обратился к руководству города и театра "Ла Скала" с призывом пересмотреть программу нового сезона и не открывать его... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:12

2022-11-10T18:12

2022-11-10T18:12

культура

модест мусоргский

владимир путин

борис годунов

россия

милан

украина

ла скала

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РИМ, 10 ноя - РИА Новости. Генконсул Украины в Милане Андрей Картыш обратился к руководству города и театра "Ла Скала" с призывом пересмотреть программу нового сезона и не открывать его оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов".В июне руководство всемирно известного театра сообщило, что произведение российского композитора откроет очередной сезон 7 декабря. В балетной программе будет представлены спектакли "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Петра Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева.Картыш заявил, что украинская община в Италии восприняла решение "Ла Скала" с "огромным разочарованием и сожалением"."Культура используется России для придания веса утверждению о ее величии и могуществе", - пишет украинский дипломат, заявление которого приводит агентство askanews. По его мнению, в вопросе культуры "поддержка пропаганды России может только подпитать образ действующего там сегодня режима и, следовательно, его порочные амбиции и его бесчисленные преступления".Картыш предлагает "пересмотреть программу сезона, чтобы заблокировать любые элементы пропаганды" с пожеланием "приблизить то время, когда границы Украины, а с ними и мир на нашем континенте, будут восстановлены", чтобы русская культура могла снова освободиться "от своей политической реальности".Письмо направлено директору и художественному руководителю "Ла Скала" Доминику Мейеру, мэру Милана Джузеппе Сале и президенту области Ломбардия Аттилио Фонтане.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но их имен никто не вспомнит через несколько лет, отмечал Путин. По его словам, "отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей".

https://ria.ru/20220925/uoters-1819357472.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

модест мусоргский, владимир путин, борис годунов, россия, милан, украина, ла скала