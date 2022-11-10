https://ria.ru/20221110/omsk-1830452150.html
В Омской области ввели режим повышенной готовности
В Омской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 10.11.2022
В Омской области ввели режим повышенной готовности
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, документ опубликован на интернет-портале РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:18
2022-11-10T12:18
2022-11-10T12:18
общество
омская область
александр бурков
введение военного положения на новых территориях россии
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:384:2732:1921_1920x0_80_0_0_3372e76ecdedccab6c7fb67f4223be61.jpg
ОМСК, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Омской области был введен уровень базовой готовности."В целях повышения эффективности деятельности в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с введением на территории Омской области уровня базовой готовности постановляю: ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Омской области", - говорится в указе от 9 ноября.Также в документе указано, что введен особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Меры, предусмотренные указом, обязательны как для органов власти, так и для всех граждан, находящихся на территории Омской области.
https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омская область, александр бурков, введение военного положения на новых территориях россии
Общество, Омская область, Александр Бурков, Введение военного положения на новых территориях России
В Омской области ввели режим повышенной готовности
Губернатор Омской области Бурков ввел в регионе режим повышенной готовности
ОМСК, 10 ноя - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, документ опубликован на интернет-портале
правовой информации.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Омской области был введен уровень базовой готовности.
"В целях повышения эффективности деятельности в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с введением на территории Омской области уровня базовой готовности постановляю: ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Омской области", - говорится в указе от 9 ноября.
Также в документе указано, что введен особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Меры, предусмотренные указом, обязательны как для органов власти, так и для всех граждан, находящихся на территории Омской области.