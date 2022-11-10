https://ria.ru/20221110/omsk-1830452150.html

В Омской области ввели режим повышенной готовности

В Омской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 10.11.2022

В Омской области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, документ опубликован на интернет-портале РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:18

2022-11-10T12:18

2022-11-10T12:18

общество

омская область

александр бурков

введение военного положения на новых территориях россии

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ОМСК, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Омской области был введен уровень базовой готовности."В целях повышения эффективности деятельности в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с введением на территории Омской области уровня базовой готовности постановляю: ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Омской области", - говорится в указе от 9 ноября.Также в документе указано, что введен особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Меры, предусмотренные указом, обязательны как для органов власти, так и для всех граждан, находящихся на территории Омской области.

https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

омская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, омская область, александр бурков, введение военного положения на новых территориях россии