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В Омской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 10.11.2022
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В Омской области ввели режим повышенной готовности
В Омской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 10.11.2022
В Омской области ввели режим повышенной готовности
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, документ опубликован на интернет-портале РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:18
2022-11-10T12:18
общество
омская область
александр бурков
введение военного положения на новых территориях россии
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ОМСК, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Омской области был введен уровень базовой готовности."В целях повышения эффективности деятельности в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с введением на территории Омской области уровня базовой готовности постановляю: ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Омской области", - говорится в указе от 9 ноября.Также в документе указано, что введен особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Меры, предусмотренные указом, обязательны как для органов власти, так и для всех граждан, находящихся на территории Омской области.
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общество, омская область, александр бурков, введение военного положения на новых территориях россии
Общество, Омская область, Александр Бурков, Введение военного положения на новых территориях России
12:18 10.11.2022
 
В Омской области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Омской области Бурков ввел в регионе режим повышенной готовности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВид Омска
Вид Омска - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Омской области был введен уровень базовой готовности.
"В целях повышения эффективности деятельности в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с введением на территории Омской области уровня базовой готовности постановляю: ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Омской области", - говорится в указе от 9 ноября.
Также в документе указано, что введен особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Меры, предусмотренные указом, обязательны как для органов власти, так и для всех граждан, находящихся на территории Омской области.
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