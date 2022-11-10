https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830478423.html
В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека
В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека - РИА Новости, 10.11.2022
В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека
В московском аэропорту Домодедово неизвестные с оружием напали на мужчин, прилетевших из Бишкека, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:21
2022-11-10T13:21
2022-11-10T15:44
домодедово (аэропорт)
бишкек
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово неизвестные с оружием напали на мужчин, прилетевших из Бишкека, рассказал РИА Новости информированный источник."Злоумышленники отобрали у них около четырех миллионов долларов", — сказал он.По словам собеседника агентства, все произошло на привокзальной площади. Никто при этом не пострадал.Подозреваемых ищут.В пресс-службе Домодедово подтвердили сам факт ограбления, но заявили, что стрельбы при этом, как писали некоторые СМИ, не было. Линейное управление МВД проводит проверку.
https://ria.ru/20221010/arest-1822857431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), бишкек, происшествия, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Бишкек, Происшествия, Новости - Туризм
13:21 10.11.2022 (обновлено: 15:44 10.11.2022)
В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека
В Домодедово у прилетевших из Бишкека мужчин похитили четыре миллиона долларов
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово неизвестные с оружием напали на мужчин, прилетевших из Бишкека, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Злоумышленники отобрали у них около четырех миллионов долларов", — сказал он.
По словам собеседника агентства, все произошло на привокзальной площади. Никто при этом не пострадал.
В пресс-службе Домодедово подтвердили сам факт ограбления, но заявили, что стрельбы при этом, как писали некоторые СМИ, не было. Линейное управление МВД проводит проверку.