https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830478423.html

В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека

В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека - РИА Новости, 10.11.2022

В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека

В московском аэропорту Домодедово неизвестные с оружием напали на мужчин, прилетевших из Бишкека, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:21

2022-11-10T13:21

2022-11-10T15:44

домодедово (аэропорт)

бишкек

происшествия

новости - туризм

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово неизвестные с оружием напали на мужчин, прилетевших из Бишкека, рассказал РИА Новости информированный источник."Злоумышленники отобрали у них около четырех миллионов долларов", — сказал он.По словам собеседника агентства, все произошло на привокзальной площади. Никто при этом не пострадал.Подозреваемых ищут.В пресс-службе Домодедово подтвердили сам факт ограбления, но заявили, что стрельбы при этом, как писали некоторые СМИ, не было. Линейное управление МВД проводит проверку.

https://ria.ru/20221010/arest-1822857431.html

бишкек

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

домодедово (аэропорт), бишкек, происшествия, новости - туризм