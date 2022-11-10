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В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека - РИА Новости, 10.11.2022
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В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека
В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека - РИА Новости, 10.11.2022
В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека
В московском аэропорту Домодедово неизвестные с оружием напали на мужчин, прилетевших из Бишкека, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:21
2022-11-10T15:44
домодедово (аэропорт)
бишкек
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово неизвестные с оружием напали на мужчин, прилетевших из Бишкека, рассказал РИА Новости информированный источник."Злоумышленники отобрали у них около четырех миллионов долларов", — сказал он.По словам собеседника агентства, все произошло на привокзальной площади. Никто при этом не пострадал.Подозреваемых ищут.В пресс-службе Домодедово подтвердили сам факт ограбления, но заявили, что стрельбы при этом, как писали некоторые СМИ, не было. Линейное управление МВД проводит проверку.
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домодедово (аэропорт), бишкек, происшествия, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Бишкек, Происшествия, Новости - Туризм
13:21 10.11.2022 (обновлено: 15:44 10.11.2022)
 
В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека

В Домодедово у прилетевших из Бишкека мужчин похитили четыре миллиона долларов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово неизвестные с оружием напали на мужчин, прилетевших из Бишкека, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Злоумышленники отобрали у них около четырех миллионов долларов", — сказал он.
По словам собеседника агентства, все произошло на привокзальной площади. Никто при этом не пострадал.
Подозреваемых ищут.
В пресс-службе Домодедово подтвердили сам факт ограбления, но заявили, что стрельбы при этом, как писали некоторые СМИ, не было. Линейное управление МВД проводит проверку.
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Домодедово (аэропорт)БишкекПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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