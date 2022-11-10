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В ОДКБ обсудили возможность подключения к миротворческой деятельности ООН - РИА Новости, 10.11.2022
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В ОДКБ обсудили возможность подключения к миротворческой деятельности ООН
В ОДКБ обсудили возможность подключения к миротворческой деятельности ООН - РИА Новости, 10.11.2022
В ОДКБ обсудили возможность подключения к миротворческой деятельности ООН
Военный комитет ОДКБ обсудил в ходе состоявшегося в формате видеоконференции заседания развитие миротворческого потенциала организации, в том числе по... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:47
2022-11-10T13:47
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Военный комитет ОДКБ обсудил в ходе состоявшегося в формате видеоконференции заседания развитие миротворческого потенциала организации, в том числе по подключению к миротворческой деятельности ООН, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии.По данным пресс-службы, в четверг начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференции."В ходе мероприятия стороны обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с выполнением отдельных поручений органов ОДКБ и Военного комитета по таким направлениям как: развитие миротворческого потенциала ОДКБ, в том числе по подключению к миротворческой деятельности ООН; организация и обеспечение международных полетов государственной (военной) авиации государств – членов ОДКБ", - говорится в сообщении.Согласно ему, в рамках заседания стороны обменялись мнениями относительно военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. По данному вопросу Гулевич акцентировал внимание участников заседания на вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону.Как отметили в пресс-службе, итогом работы начальников генеральных штабов вооруженных сил государств – членов ОДКБ стало согласование протокола проведения Военного комитета ОДКБ. "Принятые в рамках заседания решения способствовали развитию и укреплению военной составляющей ОДКБ с учетом национальных интересов и приоритетов сторон", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221109/odkb-1830339910.html
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одкб, белоруссия, оон, министерство обороны белоруссии, в мире
ОДКБ, Белоруссия, ООН, Министерство обороны Белоруссии, В мире
13:47 10.11.2022
 
В ОДКБ обсудили возможность подключения к миротворческой деятельности ООН

Военный комитет ОДКБ обсудил возможность подключения к миротворческой деятельности ООН

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Военный комитет ОДКБ обсудил в ходе состоявшегося в формате видеоконференции заседания развитие миротворческого потенциала организации, в том числе по подключению к миротворческой деятельности ООН, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии.
По данным пресс-службы, в четверг начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференции.
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"В ходе мероприятия стороны обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с выполнением отдельных поручений органов ОДКБ и Военного комитета по таким направлениям как: развитие миротворческого потенциала ОДКБ, в том числе по подключению к миротворческой деятельности ООН; организация и обеспечение международных полетов государственной (военной) авиации государств – членов ОДКБ", - говорится в сообщении.
Согласно ему, в рамках заседания стороны обменялись мнениями относительно военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. По данному вопросу Гулевич акцентировал внимание участников заседания на вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону.
Как отметили в пресс-службе, итогом работы начальников генеральных штабов вооруженных сил государств – членов ОДКБ стало согласование протокола проведения Военного комитета ОДКБ. "Принятые в рамках заседания решения способствовали развитию и укреплению военной составляющей ОДКБ с учетом национальных интересов и приоритетов сторон", - подчеркивается в сообщении.
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