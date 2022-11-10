20:07 10.11.2022 (обновлено: 21:44 10.11.2022)
Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР
Секретарь генсовета ЕР Турчак и депутаты Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в ЛНР, сообщили РИА Новости в партии.
"Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Все в порядке, никто не пострадал", — сказали в пресс-службе.
Сидякин также сообщил РИА Новости, что все живы.
Как уточнили в пресс-службе, представители партии ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным.
При этом, как рассказал РИА Новости депутат Виктор Водолацкий, это уже шестой раз, когда Турчак попадает под обстрел.
По словам парламентария, территория, где находились представители партии, постоянно подвергается артударам со стороны ВСУ.
"Учитывая, что необходимо было Андрею Анатольевичу и сопровождающим лицам встретиться с бойцами, передать то, что они в прошлую встречу ему заказывали, поэтому не было другого варианта, как им доехать на передовую", — уточнил Водолацкий.
Во вторник в ЛНР под обстрел попала съемочная группа телеканала "Звезда". На репортеров напала диверсионная группа ВСУ.
4 сентября, 20:25В миреСъемочная группа RT попала под обстрел ВСУ
По словам журналистов, оператор телеканала оказался практически под перекрестным огнем. Но он быстро сориентировался и перебрался в безопасное укрытие, где просидел до конца боя.
Никто из съемочной группы не пострадал.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.