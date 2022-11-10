https://ria.ru/20221110/obstrel-1830616218.html

Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР

Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 10.11.2022

Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:07

2022-11-10T20:07

2022-11-10T21:44

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

единая россия

александр сидякин

андрей турчак

артем туров

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в ЛНР, сообщили РИА Новости в партии.Сидякин также сообщил РИА Новости, что все живы.Как уточнили в пресс-службе, представители партии ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным.При этом, как рассказал РИА Новости депутат Виктор Водолацкий, это уже шестой раз, когда Турчак попадает под обстрел.По словам парламентария, территория, где находились представители партии, постоянно подвергается артударам со стороны ВСУ.Во вторник в ЛНР под обстрел попала съемочная группа телеканала "Звезда". На репортеров напала диверсионная группа ВСУ.По словам журналистов, оператор телеканала оказался практически под перекрестным огнем. Но он быстро сориентировался и перебрался в безопасное укрытие, где просидел до конца боя.Никто из съемочной группы не пострадал.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221103/obstrel-1828885719.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/ukraina-1814390215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, единая россия, александр сидякин, андрей турчак, артем туров