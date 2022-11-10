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Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/obstrel-1830616218.html
Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР
Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 10.11.2022
Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:07
2022-11-10T21:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
единая россия
александр сидякин
андрей турчак
артем туров
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в ЛНР, сообщили РИА Новости в партии.Сидякин также сообщил РИА Новости, что все живы.Как уточнили в пресс-службе, представители партии ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным.При этом, как рассказал РИА Новости депутат Виктор Водолацкий, это уже шестой раз, когда Турчак попадает под обстрел.По словам парламентария, территория, где находились представители партии, постоянно подвергается артударам со стороны ВСУ.Во вторник в ЛНР под обстрел попала съемочная группа телеканала "Звезда". На репортеров напала диверсионная группа ВСУ.По словам журналистов, оператор телеканала оказался практически под перекрестным огнем. Но он быстро сориентировался и перебрался в безопасное укрытие, где просидел до конца боя.Никто из съемочной группы не пострадал.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221103/obstrel-1828885719.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220904/ukraina-1814390215.html
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луганская народная республика, единая россия, александр сидякин, андрей турчак, артем туров
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Александр Сидякин, Андрей Турчак, Артем Туров
20:07 10.11.2022 (обновлено: 21:44 10.11.2022)
 
Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР

Секретарь генсовета ЕР Турчак и депутаты Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР

© РИА Новости / Мария МарикянСнаряд в асфальте на одной из центральных улиц Лисичанска
Снаряд в асфальте на одной из центральных улиц Лисичанска - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в ЛНР, сообщили РИА Новости в партии.
"Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Все в порядке, никто не пострадал", — сказали в пресс-службе.
Сидякин также сообщил РИА Новости, что все живы.
Как уточнили в пресс-службе, представители партии ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным.
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При этом, как рассказал РИА Новости депутат Виктор Водолацкий, это уже шестой раз, когда Турчак попадает под обстрел.
По словам парламентария, территория, где находились представители партии, постоянно подвергается артударам со стороны ВСУ.

"Учитывая, что необходимо было Андрею Анатольевичу и сопровождающим лицам встретиться с бойцами, передать то, что они в прошлую встречу ему заказывали, поэтому не было другого варианта, как им доехать на передовую", — уточнил Водолацкий.

Во вторник в ЛНР под обстрел попала съемочная группа телеканала "Звезда". На репортеров напала диверсионная группа ВСУ.
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По словам журналистов, оператор телеканала оказался практически под перекрестным огнем. Но он быстро сориентировался и перебрался в безопасное укрытие, где просидел до конца боя.
Никто из съемочной группы не пострадал.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияАлександр СидякинАндрей ТурчакАртем Туров
 
 
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