https://ria.ru/20221110/obstrel-1830598697.html
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой - РИА Новости, 10.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:36
2022-11-10T18:36
2022-11-10T18:36
специальная военная операция на украине
донецк
зайцево
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.39 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.32 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка.
донецк
зайцево
горловка
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, зайцево, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Зайцево, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой
СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой