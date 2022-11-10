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ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой

ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой - РИА Новости, 10.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:36

2022-11-10T18:36

2022-11-10T18:36

специальная военная операция на украине

донецк

зайцево

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.39 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.32 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка.

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донецкая народная республика

россия

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донецк, зайцево, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия