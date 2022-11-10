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ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой - РИА Новости, 10.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:36
2022-11-10T18:36
специальная военная операция на украине
донецк
зайцево
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.39 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.32 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка.
донецк
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донецк, зайцево, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Зайцево, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
18:36 10.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой

СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.39 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.32 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЗайцевоГорловкаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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