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ВСУ обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую - РИА Новости, 10.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:35
2022-11-10T16:35
2022-11-10T16:35
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
петровский район
сцкк
нато
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.22 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.40 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 15.35 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.17 и 15.48 украинские войска выпустили по Ясиноватой семь снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221110/lnr-1830557427.html
https://ria.ru/20221110/ugrozy-1830557548.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Петровский район, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую
СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую