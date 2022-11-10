https://ria.ru/20221110/obstrel-1830557695.html

ВСУ обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую - РИА Новости, 10.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:35

2022-11-10T16:35

2022-11-10T16:35

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

петровский район

сцкк

нато

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.22 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.40 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 15.35 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.17 и 15.48 украинские войска выпустили по Ясиноватой семь снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221110/lnr-1830557427.html

https://ria.ru/20221110/ugrozy-1830557548.html

донецк

ясиноватая

петровский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, ясиноватая, петровский район, сцкк, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины