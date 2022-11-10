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ВСУ обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022
ВСУ обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:21
2022-11-10T16:21
2022-11-10T16:21
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.40 - по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что информация о возможных пострадавших или погибших уточняется.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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сватово, луганская народная республика, сцкк, сша, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, США, BAE Systems, Lockheed Martin
ВСУ обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Сватово в ЛНР