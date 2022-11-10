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ВСУ обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022

ВСУ обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:21

2022-11-10T16:21

2022-11-10T16:21

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

сцкк

сша

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.40 - по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что информация о возможных пострадавших или погибших уточняется.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

сватово

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сватово, луганская народная республика, сцкк, сша, bae systems, lockheed martin