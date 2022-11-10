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Два человека погибли при обстреле Криничного в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/obstrel-1830526469.html
Два человека погибли при обстреле Криничного в ЛНР из HIMARS
Два человека погибли при обстреле Криничного в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022
Два человека погибли при обстреле Криничного в ЛНР из HIMARS
Два человека стали жертвами украинского обстрела села Криничное в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:19
2022-11-10T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Два человека стали жертвами украинского обстрела села Криничное в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 11:00 ВСУ выпустили по поселку две ракеты из американской РСЗО M142 HIMARS."Погибли два сотрудника шахты "Криничанская", еще четыре человека получили ранения, повреждены шахтные сооружения", — говорится в публикации.HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Украинская армия постоянно обстреливает из HIMARS территорию ЛНР. Так, помимо Криничного, сегодня ракетным ударам подверглись Стаханов и Артемовск. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221110/himars-1830508865.html
https://ria.ru/20221109/antonov-1830114769.html
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в мире, луганская народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:19 10.11.2022 (обновлено: 19:46 10.11.2022)
 
Два человека погибли при обстреле Криничного в ЛНР из HIMARS

Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Криничного в ЛНР из HIMARS

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Криничное в ЛНР. 10 ноября 2022
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Криничное в ЛНР. 10 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Криничное в ЛНР. 10 ноября 2022
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Два человека стали жертвами украинского обстрела села Криничное в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 11:00 ВСУ выпустили по поселку две ракеты из американской РСЗО M142 HIMARS.
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
14:39Специальная военная операция на Украине
Шесть домов и газопровод повредили при обстреле Стаханова из HIMARS
"Погибли два сотрудника шахты "Криничанская", еще четыре человека получили ранения, повреждены шахтные сооружения", — говорится в публикации.
HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Украинская армия постоянно обстреливает из HIMARS территорию ЛНР. Так, помимо Криничного, сегодня ракетным ударам подверглись Стаханов и Артемовск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 06:06
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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