https://ria.ru/20221110/obstrel-1830526469.html

Два человека погибли при обстреле Криничного в ЛНР из HIMARS

Два человека погибли при обстреле Криничного в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022

Два человека погибли при обстреле Криничного в ЛНР из HIMARS

Два человека стали жертвами украинского обстрела села Криничное в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:19

2022-11-10T15:19

2022-11-10T19:46

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ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Два человека стали жертвами украинского обстрела села Криничное в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 11:00 ВСУ выпустили по поселку две ракеты из американской РСЗО M142 HIMARS."Погибли два сотрудника шахты "Криничанская", еще четыре человека получили ранения, повреждены шахтные сооружения", — говорится в публикации.HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Украинская армия постоянно обстреливает из HIMARS территорию ЛНР. Так, помимо Криничного, сегодня ракетным ударам подверглись Стаханов и Артемовск. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221110/himars-1830508865.html

https://ria.ru/20221109/antonov-1830114769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр