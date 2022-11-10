15:19 10.11.2022 (обновлено: 19:46 10.11.2022)
Два человека погибли при обстреле Криничного в ЛНР из HIMARS
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Криничного в ЛНР из HIMARS
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Криничное в ЛНР. 10 ноября 2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Криничное в ЛНР. 10 ноября 2022
ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Два человека стали жертвами украинского обстрела села Криничное в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 11:00 ВСУ выпустили по поселку две ракеты из американской РСЗО M142 HIMARS.
"Погибли два сотрудника шахты "Криничанская", еще четыре человека получили ранения, повреждены шахтные сооружения", — говорится в публикации.
HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Украинская армия постоянно обстреливает из HIMARS территорию ЛНР. Так, помимо Криничного, сегодня ракетным ударам подверглись Стаханов и Артемовск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.