https://ria.ru/20221110/obstrel-1830518131.html
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка ВСУ
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка ВСУ
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:58
2022-11-10T14:58
2022-11-10T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин."В Петровском районе в результате обстрела по улице Ильменской ранен мужчина 1962 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221110/donetsk-1830510576.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка ВСУ
Мэр Кулемзин: мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка ВСУ