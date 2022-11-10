https://ria.ru/20221110/obsledovanie-1830602689.html

В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка

В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка - РИА Новости, 10.11.2022

В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:49

2022-11-10T18:49

2022-11-10T18:59

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, и проживающих с ними лиц, законопроект размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается установить: социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц, а также определение порядка его проведения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Проект также предлагает установить социально-психологическое обследование детей-сирот.

https://ria.ru/20221018/posobie-1824876050.html

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