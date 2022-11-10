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В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка - РИА Новости, 10.11.2022
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В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка
В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка - РИА Новости, 10.11.2022
В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:49
2022-11-10T18:59
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, и проживающих с ними лиц, законопроект размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается установить: социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц, а также определение порядка его проведения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Проект также предлагает установить социально-психологическое обследование детей-сирот.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
18:49 10.11.2022 (обновлено: 18:59 10.11.2022)
 
В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка

В ГД внесли проект о социально-психологическом обследовании лиц, желающих взять ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, и проживающих с ними лиц, законопроект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить: социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц, а также определение порядка его проведения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проект также предлагает установить социально-психологическое обследование детей-сирот.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 14:33
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей
 
ОбществоГосдума РФРоссия
 
 
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