https://ria.ru/20221110/obsledovanie-1830602689.html
В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка
В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка - РИА Новости, 10.11.2022
В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:49
2022-11-10T18:49
2022-11-10T18:59
общество
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, и проживающих с ними лиц, законопроект размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается установить: социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц, а также определение порядка его проведения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Проект также предлагает установить социально-психологическое обследование детей-сирот.
https://ria.ru/20221018/posobie-1824876050.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
18:49 10.11.2022 (обновлено: 18:59 10.11.2022)
В Госдуме внесли проект об обследовании лиц, желающих взять ребенка
В ГД внесли проект о социально-психологическом обследовании лиц, желающих взять ребенка
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, и проживающих с ними лиц, законопроект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить: социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц, а также определение порядка его проведения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проект также предлагает установить социально-психологическое обследование детей-сирот.