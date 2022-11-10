https://ria.ru/20221110/oborudovanie-1830543934.html

Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование

Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование - РИА Новости, 10.11.2022

Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование

Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое реабилитационное оборудование, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:57

2022-11-10T15:57

2022-11-10T15:57

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

пуровский район

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое реабилитационное оборудование, сообщает пресс-служба главы региона."На Ямале продолжается реализация масштабной программы по оснащению медицинских учреждений округа реабилитационным оборудованием. Задача по развитию восстановительного лечения поставлена губернатором региона Дмитрием Артюховым. Новое оборудование поступило в Тарко-Салинскую и Новоуренгойскую больницы", - говорится в сообщении.Жители Пуровского района смогут пройти восстановительное лечение с помощью транскраниального магнитного стимулятора Нейро-МС/Д. Техника российского производства предназначена для проведения расширенной магнитной стимуляции. Во время процедуры создается электромагнитное поле, благотворно влияющее на центральную нервную систему, головной и спинной мозг. Методика используется в неврологии, при лечении депрессий, болезни Паркинсона и после инсульта.В Новоуренгойской больнице установили роботизированные аппараты для терапии верхних и нижних конечностей. Тренажеры помогают восстановиться при парезах и параличах, после инсультов и различных травм. Компактные приборы восстанавливают подвижность суставов, укрепляют мышцы, снимают в них спазм. Лечение можно пройти в стационаре под контролем врача."Развитию реабилитационного направления в округе уделяется особое внимание. Благодаря региональным мерам поддержки за девять месяцев этого года курс восстановительного лечения прошли 45 тысяч ямальцев", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.До конца года все больницы региона будут оснащены оборудованием для реабилитации после перенесенных заболеваний. Всего поступит порядка 600 единиц техники. В следующем году финансирование медицинской реабилитации за счет средств ОМС планируют увеличить более чем наполовину, уточняют власти.

https://ria.ru/20221021/yamal-1825647193.html

ямал

пуровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, ямал, пуровский район, общество