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Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование - РИА Новости, 10.11.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221110/oborudovanie-1830543934.html
Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование
Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование - РИА Новости, 10.11.2022
Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование
Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое реабилитационное оборудование, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:57
2022-11-10T15:57
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
пуровский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое реабилитационное оборудование, сообщает пресс-служба главы региона."На Ямале продолжается реализация масштабной программы по оснащению медицинских учреждений округа реабилитационным оборудованием. Задача по развитию восстановительного лечения поставлена губернатором региона Дмитрием Артюховым. Новое оборудование поступило в Тарко-Салинскую и Новоуренгойскую больницы", - говорится в сообщении.Жители Пуровского района смогут пройти восстановительное лечение с помощью транскраниального магнитного стимулятора Нейро-МС/Д. Техника российского производства предназначена для проведения расширенной магнитной стимуляции. Во время процедуры создается электромагнитное поле, благотворно влияющее на центральную нервную систему, головной и спинной мозг. Методика используется в неврологии, при лечении депрессий, болезни Паркинсона и после инсульта.В Новоуренгойской больнице установили роботизированные аппараты для терапии верхних и нижних конечностей. Тренажеры помогают восстановиться при парезах и параличах, после инсультов и различных травм. Компактные приборы восстанавливают подвижность суставов, укрепляют мышцы, снимают в них спазм. Лечение можно пройти в стационаре под контролем врача."Развитию реабилитационного направления в округе уделяется особое внимание. Благодаря региональным мерам поддержки за девять месяцев этого года курс восстановительного лечения прошли 45 тысяч ямальцев", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.До конца года все больницы региона будут оснащены оборудованием для реабилитации после перенесенных заболеваний. Всего поступит порядка 600 единиц техники. В следующем году финансирование медицинской реабилитации за счет средств ОМС планируют увеличить более чем наполовину, уточняют власти.
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дмитрий артюхов, ямал, пуровский район, общество
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Пуровский район, Общество
15:57 10.11.2022
 

Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование

CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование
Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа /
Больницы Ямала получили новое реабилитационное оборудование
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новое реабилитационное оборудование, сообщает пресс-служба главы региона.
"На Ямале продолжается реализация масштабной программы по оснащению медицинских учреждений округа реабилитационным оборудованием. Задача по развитию восстановительного лечения поставлена губернатором региона Дмитрием Артюховым. Новое оборудование поступило в Тарко-Салинскую и Новоуренгойскую больницы", - говорится в сообщении.
Жители Пуровского района смогут пройти восстановительное лечение с помощью транскраниального магнитного стимулятора Нейро-МС/Д. Техника российского производства предназначена для проведения расширенной магнитной стимуляции. Во время процедуры создается электромагнитное поле, благотворно влияющее на центральную нервную систему, головной и спинной мозг. Методика используется в неврологии, при лечении депрессий, болезни Паркинсона и после инсульта.
В Новоуренгойской больнице установили роботизированные аппараты для терапии верхних и нижних конечностей. Тренажеры помогают восстановиться при парезах и параличах, после инсультов и различных травм. Компактные приборы восстанавливают подвижность суставов, укрепляют мышцы, снимают в них спазм. Лечение можно пройти в стационаре под контролем врача.
Медучреждения Ямала получили новое медоборудование - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 13:27Ямало-Ненецкий автономный округ
Медучреждения Ямала получили новое медоборудование
"Развитию реабилитационного направления в округе уделяется особое внимание. Благодаря региональным мерам поддержки за девять месяцев этого года курс восстановительного лечения прошли 45 тысяч ямальцев", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.
До конца года все больницы региона будут оснащены оборудованием для реабилитации после перенесенных заболеваний. Всего поступит порядка 600 единиц техники. В следующем году финансирование медицинской реабилитации за счет средств ОМС планируют увеличить более чем наполовину, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалПуровский районОбщество
 
 
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