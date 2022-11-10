https://ria.ru/20221110/norvegiya-1830588309.html

Норвегия направит Украине более 147 миллионов долларов

Норвегия направит Украине более 147 миллионов долларов - РИА Новости, 10.11.2022

Норвегия направит Украине более 147 миллионов долларов

Норвежское правительство направит Украине 1,5 миллиарда норвежских крон (более 147 миллионов долларов) при посредничестве созданного Великобританией... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:01

2022-11-10T18:01

2022-11-10T18:08

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Норвежское правительство направит Украине 1,5 миллиарда норвежских крон (более 147 миллионов долларов) при посредничестве созданного Великобританией Международного фонда поддержки Украины (IFU).Ранее скандинавская страна уже отправила Украине при посредничестве фонда 400 миллионов норвежских крон (более 39,2 миллиона долларов)."Норвежское правительство готовится направить примерно 1,5 миллиарда крон в организованный Великобританией международный фонд поддержки Украины. Это станет дополнением к 400 миллионам крон, которые Норвегия ранее пожертвовала фонду. Те средства были использованы для приобретения дронов, оборудования для подавления дронов и артиллерийских снарядов", - приводятся в релизе на сайте норвежского правительства слова министра обороны Норвегии Бьерна Арильд Грэма.Отмечается, что суммарно страна выделила 4,4 миллиарда норвежских крон (свыше 430 миллионов долларов) для оказания Украине военной поддержки в 2022 и 2023 годах.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830576986.html

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в мире, украина, россия, норвегия, нато