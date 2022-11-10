18:24 10.11.2022 (обновлено: 18:31 10.11.2022)
Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада
Bloomberg: потолок цен на нефть указывает на зависимость Запада от российского топлива
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Запад проявляет слабость, устанавливая потолок цен на нефть из России, поскольку он зависит от ее энергоресурсов, пишет Bloomberg.
"К сожалению, предельная цена на нефть может быть воспринята скорее как признак слабости, чем как сигнал силы. Последнее бы означало полное прекращение отказа от покупки российской нефти. Ограничение цены сигнализирует о том, насколько Запад нуждается в ее поставках и на какие экономические и дипломатические ухищрения мы готовы пойти, чтобы ее получить", — говорится в материале.
При этом, если предельная цена окажется слишком низкой, и черное золото из России вообще исчезнет с мировых рынков, это может значительно усугубить и без того серьезный спад в мировой экономике, предупредил автор.
С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться так и не удалось.
Россия неоднократно предупреждала, что не станет экспортировать энергоресурсы в страны, которые применят механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам.