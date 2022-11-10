Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/neft-1830595021.html
Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада
Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада - РИА Новости, 10.11.2022
Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада
Запад проявляет слабость, устанавливая потолок цен на нефть из России, поскольку он зависит от ее энергоресурсов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:24
2022-11-10T18:31
в мире
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
москва
g7
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Запад проявляет слабость, устанавливая потолок цен на нефть из России, поскольку он зависит от ее энергоресурсов, пишет Bloomberg."К сожалению, предельная цена на нефть может быть воспринята скорее как признак слабости, чем как сигнал силы. Последнее бы означало полное прекращение отказа от покупки российской нефти. Ограничение цены сигнализирует о том, насколько Запад нуждается в ее поставках и на какие экономические и дипломатические ухищрения мы готовы пойти, чтобы ее получить", — говорится в материале.При этом, если предельная цена окажется слишком низкой, и черное золото из России вообще исчезнет с мировых рынков, это может значительно усугубить и без того серьезный спад в мировой экономике, предупредил автор.С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться так и не удалось.Россия неоднократно предупреждала, что не станет экспортировать энергоресурсы в страны, которые применят механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830559452.html
https://ria.ru/20221110/ssha-1830589959.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55ea790ff429f72c4943d1987e0e0b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, москва, g7, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Москва, G7, Санкции в отношении России
18:24 10.11.2022 (обновлено: 18:31 10.11.2022)
 
Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада

Bloomberg: потолок цен на нефть указывает на зависимость Запада от российского топлива

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Запад проявляет слабость, устанавливая потолок цен на нефть из России, поскольку он зависит от ее энергоресурсов, пишет Bloomberg.
"К сожалению, предельная цена на нефть может быть воспринята скорее как признак слабости, чем как сигнал силы. Последнее бы означало полное прекращение отказа от покупки российской нефти. Ограничение цены сигнализирует о том, насколько Запад нуждается в ее поставках и на какие экономические и дипломатические ухищрения мы готовы пойти, чтобы ее получить", — говорится в материале.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
16:40
"Глупое решение": в США рассказали об ошибке Вашингтона на Украине
При этом, если предельная цена окажется слишком низкой, и черное золото из России вообще исчезнет с мировых рынков, это может значительно усугубить и без того серьезный спад в мировой экономике, предупредил автор.
С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться так и не удалось.
Россия неоднократно предупреждала, что не станет экспортировать энергоресурсы в страны, которые применят механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
18:06
В США огорчили Киев скорыми переменами во внешней политике Вашингтона
 
В миреЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияМоскваG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала