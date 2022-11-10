https://ria.ru/20221110/neft-1830595021.html

Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада

Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада - РИА Новости, 10.11.2022

Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада

Запад проявляет слабость, устанавливая потолок цен на нефть из России, поскольку он зависит от ее энергоресурсов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:24

2022-11-10T18:24

2022-11-10T18:31

в мире

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

москва

g7

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Запад проявляет слабость, устанавливая потолок цен на нефть из России, поскольку он зависит от ее энергоресурсов, пишет Bloomberg."К сожалению, предельная цена на нефть может быть воспринята скорее как признак слабости, чем как сигнал силы. Последнее бы означало полное прекращение отказа от покупки российской нефти. Ограничение цены сигнализирует о том, насколько Запад нуждается в ее поставках и на какие экономические и дипломатические ухищрения мы готовы пойти, чтобы ее получить", — говорится в материале.При этом, если предельная цена окажется слишком низкой, и черное золото из России вообще исчезнет с мировых рынков, это может значительно усугубить и без того серьезный спад в мировой экономике, предупредил автор.С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться так и не удалось.Россия неоднократно предупреждала, что не станет экспортировать энергоресурсы в страны, которые применят механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830559452.html

https://ria.ru/20221110/ssha-1830589959.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, москва, g7, санкции в отношении россии