https://ria.ru/20221110/nalog-1830453887.html
Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере
Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере - РИА Новости, 10.11.2022
Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере
Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, продлевает на 2023 год особые полномочия правительства РФ в налоговой... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:21
2022-11-10T12:21
2022-11-10T12:21
экономика
россия
госдума рф
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_595:225:2859:1499_1920x0_80_0_0_06c6f6f0a504e364490438c8746832d6.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, продлевает на 2023 год особые полномочия правительства РФ в налоговой сфере, в том числе в отношении налоговых проверок и уплаты налогов и других обязательных платежей.Действующее законодательство предоставляет кабмину право до конца текущего года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки, продлевать сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, предоставлять отсрочки по их уплате и определять основания и условия неприменения мер ответственности за непредставление или несвоевременное представление документов и сведений налоговым органам.Закон сохраняет эти полномочия правительства еще на год, то есть до конца 2023 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20221110/nalog-1830450396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_496:221:2866:1999_1920x0_80_0_0_6b7e93c5b4536ff91b9dc62490a5bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф, правительство рф
Экономика, Россия, Госдума РФ, Правительство РФ
Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере
Госдума сохранила особые полномочия правительства в налоговой сфере на 2023 год
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, продлевает на 2023 год особые полномочия правительства РФ в налоговой сфере, в том числе в отношении налоговых проверок и уплаты налогов и других обязательных платежей.
Действующее законодательство предоставляет кабмину право до конца текущего года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки, продлевать сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, предоставлять отсрочки по их уплате и определять основания и условия неприменения мер ответственности за непредставление или несвоевременное представление документов и сведений налоговым органам.
Закон сохраняет эти полномочия правительства еще на год, то есть до конца 2023 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.