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Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере - РИА Новости, 10.11.2022
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Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере
Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере - РИА Новости, 10.11.2022
Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере
Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, продлевает на 2023 год особые полномочия правительства РФ в налоговой... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:21
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, продлевает на 2023 год особые полномочия правительства РФ в налоговой сфере, в том числе в отношении налоговых проверок и уплаты налогов и других обязательных платежей.Действующее законодательство предоставляет кабмину право до конца текущего года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки, продлевать сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, предоставлять отсрочки по их уплате и определять основания и условия неприменения мер ответственности за непредставление или несвоевременное представление документов и сведений налоговым органам.Закон сохраняет эти полномочия правительства еще на год, то есть до конца 2023 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.
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экономика, россия, госдума рф, правительство рф
Экономика, Россия, Госдума РФ, Правительство РФ
12:21 10.11.2022
 
Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере

Госдума сохранила особые полномочия правительства в налоговой сфере на 2023 год

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, продлевает на 2023 год особые полномочия правительства РФ в налоговой сфере, в том числе в отношении налоговых проверок и уплаты налогов и других обязательных платежей.
Действующее законодательство предоставляет кабмину право до конца текущего года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки, продлевать сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, предоставлять отсрочки по их уплате и определять основания и условия неприменения мер ответственности за непредставление или несвоевременное представление документов и сведений налоговым органам.
Закон сохраняет эти полномочия правительства еще на год, то есть до конца 2023 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
12:15
Госдума увеличила налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли
 
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