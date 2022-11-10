https://ria.ru/20221110/nalog-1830453887.html

Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере

Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере - РИА Новости, 10.11.2022

Госдума сохранила на год особые полномочия правительства в налоговой сфере

Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, продлевает на 2023 год особые полномочия правительства РФ в налоговой... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:21

2022-11-10T12:21

2022-11-10T12:21

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, продлевает на 2023 год особые полномочия правительства РФ в налоговой сфере, в том числе в отношении налоговых проверок и уплаты налогов и других обязательных платежей.Действующее законодательство предоставляет кабмину право до конца текущего года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки, продлевать сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, предоставлять отсрочки по их уплате и определять основания и условия неприменения мер ответственности за непредставление или несвоевременное представление документов и сведений налоговым органам.Закон сохраняет эти полномочия правительства еще на год, то есть до конца 2023 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20221110/nalog-1830450396.html

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