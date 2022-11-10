https://ria.ru/20221110/nalog-1830450396.html

Госдума увеличила налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли

Госдума увеличила налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли - РИА Новости, 10.11.2022

Госдума увеличила налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли

Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, увеличивает в 2023-2025 годах налоговую нагрузку на газовую и нефтяную РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:15

2022-11-10T12:15

2022-11-10T12:15

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, увеличивает в 2023-2025 годах налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли страны.Документ предусматривает дополнительное изъятие у "Газпрома" в 2023-2025 годы по 50 миллиардов рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 триллиона рублей. Также он предполагает корректировку с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ, а не с 1 июля, как предусматривала редакция первого чтения. Первоначально предполагалось, что совокупно эти меры позволят увеличить поступления по НДПИ на газ за три года более чем на 2 триллиона рублей.А налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023-2025 годах законом повышается до 34% (в первом чтении – до 32%), что также увеличит доходы федерального бюджета в 2023 году. Причем это касается организаций – производителей СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.Помимо этого, предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023-2025 годах суммарно на 629 миллиардов рублей. А временное увеличение (с 1 января по 31 марта 2023 года) ставок НДПИ на 380 рублей за тонну на все марки угля, кроме бурого, даст дополнительно бюджету порядка 30 миллиардов рублей, предусматривалось законопроектом.В то же время документ предусматривает сохранение учета ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года. Как ранее предполагалось, это сократит в 2023-2025 годах расходы федерального бюджета на предоставление демпфера на нефтяное сырье суммарно на 662 миллиарда рублей.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20221109/gaz-1830360043.html

https://ria.ru/20221109/inflyatsiya-1830338682.html

https://ria.ru/20221103/nalog-1829137465.html

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экономика, госдума рф, газпром, россия