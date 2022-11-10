https://ria.ru/20221110/mvd-1830378491.html

Путин заявил, что МВД смело действует в ходе спецоперации на Украине

Путин заявил, что МВД смело действует в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.11.2022

Путин заявил, что МВД смело действует в ходе спецоперации на Украине

Сотрудники МВД России действуют мужественно, смело и решительно в ходе спецоперации, пресекая провокации и диверсии, обеспечивая общественный порядок в ДНР,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:09

2022-11-10T00:09

2022-11-10T09:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД России действуют мужественно, смело и решительно в ходе спецоперации, пресекая провокации и диверсии, обеспечивая общественный порядок в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил президент РФ Владимир Путин.В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел (ранее – День российской милиции)."Сегодня к министерству внутренних дел предъявляются повышенные требования. Перед вами стоят сложные и ответственные задачи. Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - сказал он в поздравлении сотрудников МВД с профессиональным праздником.Президент отметил, что даже в праздничный день многие - на боевом дежурстве, на страже правопорядка.Он также поблагодарил ветеранов МВД России за работу и опыт, которым они продолжают делиться с молодыми сотрудниками ведомства.Такая преемственность, по его словам, крайне важна для системы МВД, поскольку буквально все направления деятельности находятся на виду и постоянно в фокусе пристального общественного внимания."Люди видят и ставят свою оценку профессионализму, принципиальности, честности сотрудников, их умению при любых обстоятельствах проявлять уважение к достоинству человека. Именно такие качества и, конечно, конкретные достижения в работе каждого инспектора, оперативника, следователя, представителя других служб и подразделений МВД складываются в общий результат, имеющий принципиальное значение для граждан и всей нашей большой страны", - сказал президент.

https://ria.ru/20220425/politsiya-1785381036.html

https://ria.ru/20221110/prazdnik-1829895440.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/grazhdanstvo-1802718037.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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"Мы гордимся вами!". Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником "Мы гордимся вами!". Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником 2022-11-10T00:09 true PT3M27S

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владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика