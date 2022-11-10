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Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ - РИА Новости, 10.11.2022
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Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ
Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ - РИА Новости, 10.11.2022
Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 января представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:39
2022-11-10T13:45
общество
владимир путин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 января представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 15 января 2023 года.
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общество, владимир путин, россия, правительство рф
Общество, Владимир Путин, Россия, Правительство РФ
13:39 10.11.2022 (обновлено: 13:45 10.11.2022)
 
Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Путин поручил правительству до 15 января представить предложения по ускоренному росту МРОТ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЖенщина у банкомата
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 января представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации ... представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения", - говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 15 января 2023 года.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 18:45
МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции
 
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