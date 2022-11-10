https://ria.ru/20221110/mrot-1830486834.html

Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ - РИА Новости, 10.11.2022

Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 января представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:39

2022-11-10T13:39

2022-11-10T13:45

общество

владимир путин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 января представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 15 января 2023 года.

https://ria.ru/20221108/mrot-1830055414.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, правительство рф