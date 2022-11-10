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Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев - РИА Новости, 10.11.2022
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Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев
Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев - РИА Новости, 10.11.2022
Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев, работы... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:00
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
общественный транспорт
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев, работы проведут на 10 столичных причалах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства реализуют мероприятия по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев. Всего проведем технологическое присоединение 10 столичных причалов, на трех из них работы уже завершены. Все объекты обеспечиваются электричеством по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении указано, что работы уже завершили на причалах "Киевский вокзал", "Москва-Сити" и "Сердце столицы"."Для подключения зарядных станций причала "Киевский вокзал" на Бережковской набережной энергетики проложили более 2 километров линий электропередач 0,4-10 кВ и построили новую трансформаторную подстанцию", - говорится в сообщении.Отмечается, что также планируется провести работы на причалах "ЗИЛ", "Кутузовский", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Хруничева", "ЖК Сидней Сити" и "ЗИЛ-Юг". транспорт
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общественный транспорт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общественный транспорт
12:00 10.11.2022
 

Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкКиевский пешеходный мост
Киевский пешеходный мост - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев, работы проведут на 10 столичных причалах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства реализуют мероприятия по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев. Всего проведем технологическое присоединение 10 столичных причалов, на трех из них работы уже завершены. Все объекты обеспечиваются электричеством по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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В сообщении указано, что работы уже завершили на причалах "Киевский вокзал", "Москва-Сити" и "Сердце столицы".
"Для подключения зарядных станций причала "Киевский вокзал" на Бережковской набережной энергетики проложили более 2 километров линий электропередач 0,4-10 кВ и построили новую трансформаторную подстанцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также планируется провести работы на причалах "ЗИЛ", "Кутузовский", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Хруничева", "ЖК Сидней Сити" и "ЗИЛ-Юг". транспорт
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыОбщественный транспорт
 
 
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