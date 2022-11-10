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Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев
Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев - РИА Новости, 10.11.2022
Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев, работы... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:00
2022-11-10T12:00
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев, работы проведут на 10 столичных причалах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства реализуют мероприятия по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев. Всего проведем технологическое присоединение 10 столичных причалов, на трех из них работы уже завершены. Все объекты обеспечиваются электричеством по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении указано, что работы уже завершили на причалах "Киевский вокзал", "Москва-Сити" и "Сердце столицы"."Для подключения зарядных станций причала "Киевский вокзал" на Бережковской набережной энергетики проложили более 2 километров линий электропередач 0,4-10 кВ и построили новую трансформаторную подстанцию", - говорится в сообщении.Отмечается, что также планируется провести работы на причалах "ЗИЛ", "Кутузовский", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Хруничева", "ЖК Сидней Сити" и "ЗИЛ-Юг". транспорт
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общественный транспорт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общественный транспорт
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев, работы проведут на 10 столичных причалах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства реализуют мероприятия по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев. Всего проведем технологическое присоединение 10 столичных причалов, на трех из них работы уже завершены. Все объекты обеспечиваются электричеством по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", – цитируют Бирюкова
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении указано, что работы уже завершили на причалах "Киевский вокзал", "Москва-Сити" и "Сердце столицы".
"Для подключения зарядных станций причала "Киевский вокзал" на Бережковской набережной энергетики проложили более 2 километров линий электропередач 0,4-10 кВ и построили новую трансформаторную подстанцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также планируется провести работы на причалах "ЗИЛ", "Кутузовский", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Хруничева", "ЖК Сидней Сити" и "ЗИЛ-Юг". транспорт