https://ria.ru/20221110/moskva-1830444436.html

Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев

Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев - РИА Новости, 10.11.2022

Работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев, работы... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:00

2022-11-10T12:00

2022-11-10T12:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40700/53/407005319_0:303:2565:1745_1920x0_80_0_0_abeee80862b723d9cda821df50be72ba.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев, работы проведут на 10 столичных причалах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства реализуют мероприятия по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев. Всего проведем технологическое присоединение 10 столичных причалов, на трех из них работы уже завершены. Все объекты обеспечиваются электричеством по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении указано, что работы уже завершили на причалах "Киевский вокзал", "Москва-Сити" и "Сердце столицы"."Для подключения зарядных станций причала "Киевский вокзал" на Бережковской набережной энергетики проложили более 2 километров линий электропередач 0,4-10 кВ и построили новую трансформаторную подстанцию", - говорится в сообщении.Отмечается, что также планируется провести работы на причалах "ЗИЛ", "Кутузовский", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Хруничева", "ЖК Сидней Сити" и "ЗИЛ-Юг". транспорт

https://ria.ru/20221110/moskva-1830403654.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общественный транспорт