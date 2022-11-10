https://ria.ru/20221110/moskva-1830403654.html
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы - РИА Новости, 10.11.2022
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы в период навигации в этом году, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:04
2022-11-10T09:04
2022-11-10T09:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы в период навигации в этом году, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В составе Комплекса городского хозяйства на протяжении многих лет успешно функционирует коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами."Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Мусоросборщики собирали еженедельно около 20-25 тонн мусора, ежемесячно - до 100 тонн. Быстроходные катера-нефтесборщики отслеживали обстановку на воде и оперативно реагировали на обращения, связанные с обнаружением загрязнений", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. На северо-западе Москвы выше процент уборки крупногабаритного мусора - веток, стволов деревьев, крупного строительного мусора. В центральных районах столицы в основном извлекался мелкий плавающий мусор - бутылки, пенопласт, пластик.По его словам, столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения обслуживания и ремонта.
https://ria.ru/20221025/moskva-1826442531.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:04 10.11.2022 (обновлено: 09:07 10.11.2022)
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
Заммэра Бирюков: коммунальный флот собрал с водной акватории Москвы около 600 тонн мусора
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы в период навигации в этом году, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В составе Комплекса городского хозяйства на протяжении многих лет успешно функционирует коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.
"Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Мусоросборщики собирали еженедельно около 20-25 тонн мусора, ежемесячно - до 100 тонн. Быстроходные катера-нефтесборщики отслеживали обстановку на воде и оперативно реагировали на обращения, связанные с обнаружением загрязнений", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. На северо-западе Москвы выше процент уборки крупногабаритного мусора - веток, стволов деревьев, крупного строительного мусора. В центральных районах столицы в основном извлекался мелкий плавающий мусор - бутылки, пенопласт, пластик.
По его словам, столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения обслуживания и ремонта.