https://ria.ru/20221110/momoa-1830551712.html

Джейсон Момоа забрал домой поросенка со съемок

Джейсон Момоа забрал домой поросенка со съемок - РИА Новости, 10.11.2022

Джейсон Момоа забрал домой поросенка со съемок

Звезда фильма "Аквамен" Джейсон Момоа забрал свинью со съемок фильма "Страна сна" домой. Артист сообщил об этом в своей соцсети. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:06

2022-11-10T17:06

2022-11-10T17:06

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джейсон момоа

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Звезда фильма "Аквамен" Джейсон Момоа забрал свинью со съемок фильма "Страна сна" домой. Артист сообщил об этом в своей соцсети.В новом проекте актер сыграл роль джинна, который помогает девочке путешествовать по снам. По сюжету ее поросенок превращается из игрушечного в настоящего. Он также пообещал прийти на премьеру картины со свиньей. Актер задумался над тем, чтобы ради этого покрасить копыта питомца в розовый и надеть на него цилиндр. Также он сообщил, что придумал кличку для поросенка. Он назовет его Лау-Лау или Манапуа, в честь популярных гавайских блюд с добавлением свинины. Ранее Канье Уэст обвинил режиссера Квентина Тарантино в краже идеи фильма "Джанго Освобожденный". Он рассказал, что в 2005 году предлагал Тарантино снять клип с сюжетом про раба на его песню Gold Digger.

https://ria.ru/20221026/orbakayte-1826988507.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

джейсон момоа, кино, домашний питомец, новости культуры