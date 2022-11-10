https://ria.ru/20221110/momoa-1830551712.html
Джейсон Момоа забрал домой поросенка со съемок
Джейсон Момоа забрал домой поросенка со съемок - РИА Новости, 10.11.2022
Джейсон Момоа забрал домой поросенка со съемок
Звезда фильма "Аквамен" Джейсон Момоа забрал свинью со съемок фильма "Страна сна" домой. Артист сообщил об этом в своей соцсети. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:06
2022-11-10T17:06
2022-11-10T17:06
шоубиз
джейсон момоа
кино
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новости культуры
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Звезда фильма "Аквамен" Джейсон Момоа забрал свинью со съемок фильма "Страна сна" домой. Артист сообщил об этом в своей соцсети.В новом проекте актер сыграл роль джинна, который помогает девочке путешествовать по снам. По сюжету ее поросенок превращается из игрушечного в настоящего. Он также пообещал прийти на премьеру картины со свиньей. Актер задумался над тем, чтобы ради этого покрасить копыта питомца в розовый и надеть на него цилиндр. Также он сообщил, что придумал кличку для поросенка. Он назовет его Лау-Лау или Манапуа, в честь популярных гавайских блюд с добавлением свинины. Ранее Канье Уэст обвинил режиссера Квентина Тарантино в краже идеи фильма "Джанго Освобожденный". Он рассказал, что в 2005 году предлагал Тарантино снять клип с сюжетом про раба на его песню Gold Digger.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейсон момоа, кино, домашний питомец, новости культуры
Шоубиз, Джейсон Момоа, Кино, Домашний питомец, Новости культуры
Джейсон Момоа забрал домой поросенка со съемок
Джейсон Момоа забрал домой поросенка со съемок и назвал его в честь блюда со свининой
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Звезда фильма "Аквамен" Джейсон Момоа забрал свинью со съемок фильма "Страна сна" домой. Артист сообщил об этом в своей соцсети.
В новом проекте актер сыграл роль джинна, который помогает девочке путешествовать по снам. По сюжету ее поросенок превращается из игрушечного в настоящего.
"Я не могу работать с животными. Я хочу забрать их домой", – пожаловался Момоа.
Он также пообещал прийти на премьеру картины со свиньей. Актер задумался над тем, чтобы ради этого покрасить копыта питомца в розовый и надеть на него цилиндр.
Также он сообщил, что придумал кличку для поросенка. Он назовет его Лау-Лау или Манапуа, в честь популярных гавайских блюд с добавлением свинины.
Ранее Канье Уэст обвинил
режиссера Квентина Тарантино в краже идеи фильма "Джанго Освобожденный". Он рассказал, что в 2005 году предлагал Тарантино снять клип с сюжетом про раба на его песню Gold Digger.