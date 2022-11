https://ria.ru/20221110/molodezh-1829879407.html

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи - РИА Новости, 10.11.2022

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD) ежегодно отмечается 10 ноября.

Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD) ежегодно отмечается 10 ноября.Праздник был установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (World Federation of Democratic Youth, WFDY, ВФДМ), которая была учреждена на Всемирной конференции молодежи в Лондоне (Великобритания), прошедшей 29 октября – 10 ноября 1945 года. Конференция была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи, созданного во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом. За созданием ВФДМ последовало учреждение Международного союза студентов (МСС) в Праге (Чехословакия, ныне Чехия) в августе 1946 года. Целью новой международной организации стало содействие взаимопониманию и сотрудничеству молодежи во всех областях жизни общества, борьбе против социального, национального и расового угнетения, за мир и безопасность народов, за права молодежи.Федерация впервые в международном масштабе объединила молодежь без различия в политических и религиозных взглядах, расовой и национальной принадлежности и социального положения в защиту мира, своих прав и независимости народов.В период своего расцвета Всемирная федерация демократической молодежи объединяла в своем составе свыше 100 миллионов юношей и девушек – представителей 250 молодежных организаций из 115 стран.По оценкам ООН, в настоящее время в мире насчитывается 1,2 миллиарда молодых людей (15-24 лет), или 16% мирового населения. ООН считает, что молодежь может играть важную роль в области развития, если ей будут предоставлены знания и возможности, необходимые для реализации ее потенциала. В частности, молодые люди должны получать образование и навыки, необходимые для того, чтобы вносить свой вклад в развитие экономики; и им нужен доступ к рынкам труда.Самое известное мероприятие, проводимое ВФДМ, – Всемирный фестиваль молодежи и студентов (World Festival of Youth and Students). Его основными целями являются укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия и т.д. Впервые фестиваль прошел в 1947 году в Праге (Чехословакия, ныне Чехия) и собрал 17 тысяч участников из 71 страны мира. Всего было проведено 19 фестивалей в разных странах мира: Венгрии (1949), Германии (1951, 1973), Румынии (1953), Польше (1955), Австрии (1959), Финляндии (1962), Болгарии (1968), Кубе (1978, 1997), КНДР (1989), Алжире (2001), Венесуэле (2005), Южно-Африканской республике (2010), Эквадоре (2013). Дважды (1957, 1985) Всемирный фестиваль молодежи и студентов принимала Москва.В фестивале 1957 года приняли участие 34 тысячи человек – он стал одним из крупнейших культурных и политических событий нескольких послевоенных десятилетий.Под лозунгом "За мир и дружбу" он объединил молодых представителей из 131 страны.В фестивале 1985 года, проходившем под лозунгом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу", участвовали 26 тысяч молодых людей из 157 стран.XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в России в городе Сочи с 14 по 22 октября 2017 года под лозунгом: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!". Фестиваль стал самым грандиозным молодежным событием в современной истории страны. В нем приняли участие около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира – это абсолютный рекорд для всех фестивалей молодежи и студентов. В рамках образовательной программы фестиваля выступили более 1,3 тысячи спикеров, в ее подготовке участвовало более 3 тысяч экспертов. В организации события принимали участие пять тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств. В декабре 2020 года в России был принят закон "О молодежной политике в Российской Федерации", который повысил возраст молодежи с 30 до 35 лет включительно.Численность молодежи в России (14-35 лет) в 2020 году достигла 39,1 миллиона человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

