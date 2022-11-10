"Не на что жить". Жители Кишинева вышли на антиправительственный митинг

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Жители Кишинева приняли участие в митинге у здания правительства Молдавии. Они требовали отправить действующую власть в отставку. Массовые акции начались в стране в мае из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, падения уровня жизни, а также рекордной инфляции в 33,5 процента.