https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830551047.html
"Не на что жить". Жители Кишинева вышли на антиправительственный митинг
"Не на что жить". Жители Кишинева вышли на антиправительственный митинг - РИА Новости, 10.11.2022
"Не на что жить". Жители Кишинева вышли на антиправительственный митинг
Жители Кишинева приняли участие в митинге у здания правительства Молдавии. Они требовали отправить действующую власть в отставку. Массовые акции начались в стране в мае из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, падения уровня жизни, а также рекордной инфляции в 33,5 процента.
2022-11-10T16:20
2022-11-10T16:20
2022-11-10T16:20
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7 495 645-6601
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"Не на что жить". Жители Кишинева вышли на антиправительственный митинг
Жители Кишинева приняли участие в митинге у здания правительства Молдавии. Они требовали отправить действующую власть в отставку. Массовые акции начались в стране в мае из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, падения уровня жизни, а также рекордной инфляции в 33,5 процента.
2022-11-10T16:20
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PT0M56S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, молдавия, кишинев
Видео, Молдавия, Кишинев
"Не на что жить". Жители Кишинева вышли на антиправительственный митинг
Жители Кишинева приняли участие в митинге у здания правительства Молдавии. Они требовали отправить действующую власть в отставку. Массовые акции начались в стране в мае из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, падения уровня жизни, а также рекордной инфляции в 33,5 процента.
2022-11-10T16:20
true
PT0M56S
"Не на что жить". Жители Кишинева вышли на антиправительственный митинг
Жители Кишинева приняли участие в митинге у здания правительства Молдавии. Они требовали отправить действующую власть в отставку. Массовые акции начались в стране в мае из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, падения уровня жизни, а также рекордной инфляции в 33,5 процента.