https://ria.ru/20221110/minoborony-1830489779.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета
ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета - РИА Новости, 10.11.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета
Российские войска уничтожили с начала специальной военной операции 2985 украинских летательных аппаратов, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:47
2022-11-10T13:47
2022-11-10T17:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала специальной военной операции 2985 украинских летательных аппаратов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20221110/nastuplenie-1830487359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:47 10.11.2022 (обновлено: 17:29 10.11.2022)
ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета
ВС России с начала спецоперации уничтожили 2985 украинских летательных аппаратов