https://ria.ru/20221110/minoborony-1830489779.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета

ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета - РИА Новости, 10.11.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета

Российские войска уничтожили с начала специальной военной операции 2985 украинских летательных аппаратов, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:47

2022-11-10T13:47

2022-11-10T17:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала специальной военной операции 2985 украинских летательных аппаратов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20221110/nastuplenie-1830487359.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность