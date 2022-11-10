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ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/minoborony-1830489779.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета
ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета - РИА Новости, 10.11.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета
Российские войска уничтожили с начала специальной военной операции 2985 украинских летательных аппаратов, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:47
2022-11-10T17:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала специальной военной операции 2985 украинских летательных аппаратов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке.
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:47 10.11.2022 (обновлено: 17:29 10.11.2022)
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета

ВС России с начала спецоперации уничтожили 2985 украинских летательных аппаратов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала специальной военной операции 2985 украинских летательных аппаратов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке.
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