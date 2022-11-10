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В мире сократилось количество мультимиллионеров, показало исследование - РИА Новости, 10.11.2022
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В мире сократилось количество мультимиллионеров, показало исследование
В мире сократилось количество мультимиллионеров, показало исследование - РИА Новости, 10.11.2022
В мире сократилось количество мультимиллионеров, показало исследование
Во всем мире число людей со сверхвысоким состоянием снизилось на шесть процентов по итогам первой половины этого года, говорится в докладе компании Wealth-X. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:00
2022-11-10T16:00
экономика
украина
китай
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Во всем мире число людей со сверхвысоким состоянием снизилось на шесть процентов по итогам первой половины этого года, говорится в докладе компании Wealth-X."В первой половине 2022 года доля богачей по всему миру сократилась на шесть процентов, до 392 410 человек. По сравнению с прошлым годом ситуация резко изменилась, такой спад наблюдается впервые с 2018 года", — заключили специалисты.Эксперты анализировали круг людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов. Снижение их числа указывает на разворот тренда на увеличение сверхбогатых. По мнению аналитиков, на показатель негативно повлияли последствия конфликта на Украине.При этом Китай остается единственным крупным рынком, где зафиксирован рост количества мультимиллионеров, подчеркнули в отчете.
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60
353
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экономика, украина, китай, в мире
Экономика, Украина, Китай, В мире
16:00 10.11.2022
 
В мире сократилось количество мультимиллионеров, показало исследование

Wealth-X: общее число мультимиллионеров снизилось во всех странах, кроме Китая

© Fotolia / peshkovaМужчина наблюдает за взлетающим самолетом
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Fotolia / peshkova
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Во всем мире число людей со сверхвысоким состоянием снизилось на шесть процентов по итогам первой половины этого года, говорится в докладе компании Wealth-X.
"В первой половине 2022 года доля богачей по всему миру сократилась на шесть процентов, до 392 410 человек. По сравнению с прошлым годом ситуация резко изменилась, такой спад наблюдается впервые с 2018 года", — заключили специалисты.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 16:09
Bloomberg: Россия спасает мир от наглого грабежа западных стран
Эксперты анализировали круг людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов. Снижение их числа указывает на разворот тренда на увеличение сверхбогатых. По мнению аналитиков, на показатель негативно повлияли последствия конфликта на Украине.
При этом Китай остается единственным крупным рынком, где зафиксирован рост количества мультимиллионеров, подчеркнули в отчете.
Китайский предприниматель Чжун Шаньшань - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 09:02Россия-Китай: Главное
Бизнесмен Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком в Китае
 
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