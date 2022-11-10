https://ria.ru/20221110/millioner-1830545500.html

В мире сократилось количество мультимиллионеров, показало исследование

В мире сократилось количество мультимиллионеров, показало исследование - РИА Новости, 10.11.2022

В мире сократилось количество мультимиллионеров, показало исследование

Во всем мире число людей со сверхвысоким состоянием снизилось на шесть процентов по итогам первой половины этого года, говорится в докладе компании Wealth-X. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:00

2022-11-10T16:00

2022-11-10T16:00

экономика

украина

китай

в мире

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Во всем мире число людей со сверхвысоким состоянием снизилось на шесть процентов по итогам первой половины этого года, говорится в докладе компании Wealth-X."В первой половине 2022 года доля богачей по всему миру сократилась на шесть процентов, до 392 410 человек. По сравнению с прошлым годом ситуация резко изменилась, такой спад наблюдается впервые с 2018 года", — заключили специалисты.Эксперты анализировали круг людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов. Снижение их числа указывает на разворот тренда на увеличение сверхбогатых. По мнению аналитиков, на показатель негативно повлияли последствия конфликта на Украине.При этом Китай остается единственным крупным рынком, где зафиксирован рост количества мультимиллионеров, подчеркнули в отчете.

https://ria.ru/20221108/grabezh-1829999860.html

https://ria.ru/20221108/kitay-1829856123.html

украина

китай

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, украина, китай, в мире